Google ya prueba su nuevo sistema operativo Fuchsia en los Nest Hub

Los de Mountain View llevan años trabajando en un nuevo sistema operativo, que podría sustituir a largo plazo a Android, aunque es algo que todavía no está claro. El caso es que este sistema operativo llamado Fuchsia sigue adelante, con numerosas pruebas, y no es ningún secreto que la firma lo sigue probando. El último ejemplo es el de uno de sus dispositivos más populares, como es el Nest Hub que lanzó la firma allá por 2018, el que se ha estado vendiendo hasta hace apenas uno o dos meses que se presentó la nueva generación. Fuchsia sigue dando nuevas señales de vida, y estas ahora provienen de las pruebas dentro de una conocida certificación.

Más cerca de llegar al mercado

En este caso no hablamos de una prueba más, sino del paso de uno de sus dispositivos por una de las certificaciones clave para lanzar un dispositivo al mercado. Hablamos de la de Bluetooth SIG, que es el lugar donde los dispositivos normalmente prueban esta conectividad para comprobar que todo cumple los estándares pertinentes. Este paso por la certificación Bluetooth de un Nest Hub no tendría nada de especial si en el apartado de software no se mencionara que el dispositivo ha pasado la prueba con “Fuchsia 1.0” o lo que es lo mismo, la primera versión de este nuevo sistema operativo de Google. Esto no quiere decir que los actuales Nest Hub vayan a poder actualizarse a este nuevo sistema, sino que los nuevos dispositivos de este tipo de la marca podrían incorporarlo pronto.

Nest Hub de Google Google

Este nuevo sistema operativo todavía no ha mostrado su cara tal y como es, y no está muy claro qué puede aportar diferente al actual Android. Es un sistema que parece más seguro que Android, y que sería viable tanto para dispositivos más cerrados como estos Nest Hub, donde la acción del usuario es muy limitada, como para teléfonos móviles, tabletas e incluso ordenadores portátiles. Lo que confirma este paso del Nest Hub por la certificación Bluetooth es que lejos de estar muerto, este nuevo sistema operativo parece bastante activo dentro de la compañía de Mountain View.

Veremos cuánto tiempo falta para que este desarrollo se convierta en algo real en el futuro, al menos con este paso por la certificación estamos más cerca. Este año conoceremos también un nuevo sistema operativo, como es HarmonyOS, desarrollado por Huawei para suplir la falta de los servicios y apps de Google. Por lo que en esta década podríamos ver importantes cambios en este terreno, involucrando a los principales actores del mercado.