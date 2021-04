Ya hay fecha para la llegada de la beta del FSD de Tesla a Europa, ¿sabes cuándo?

Al margen de pequeños ajustes en sus modelos, en los precios y en los anuncios de nuevos vehículos, a Tesla y, más concretamente, a Elon Musk, lo que le trae por la calle de la amargura es el lanzamiento del FSD (full self driving) de sus coches, esa tecnología de conducción autónoma que servirá para que todos sus vehículos puedan circular solos por las calles del mundo, sin apenas intervención humana.

Y no penséis que ese impulso por tenerlo cuanto antes atiende solo a una necesidad de ponerlo en la mano de todos sus clientes (que también), con el negocio que eso va a suponer, sino porque el australiano está convencido de que la primera marca que llegue al mercado con una tecnología viable, segura y certificada por prácticamente todas las autoridades del mundo, tendrá una ventaja decisiva en el futuro inteligente que se aventura por el horizonte.

Llegará a Europa este mismo año

Ese FSD no solo significa ir de un sitio a otro sin prácticamente tomar una sola decisión sobre la conducción del vehículo, sino un abanico infinito de servicios empresariales vinculados a esa conducción autónoma: robotaxis, camiones de carga sin conductor viajando por las carreteras, etc. Un enorme pastel que ahora mismo no parece tener dueño.

And hopefully EU this summer — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2021

El caso es que esa beta del FSD, que ya disfrutan desde el año pasado los propietarios norteamericanos de coches Tesla, va a dar el salto a Europa, tal y como ha publicado Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter. Aunque ese momento sigue siendo un secreto, al menos ha podido ajustar esas fechas para circunscribirlas al próximo verano. Será entonces (o eso espera) cuando los dueños de estos EV puedan acceder al programa de pruebas de la compañía.

Ahora mismo la beta del FSD de Tesla se encuentra en la versión 9, que es la que ha traído una mejora sustancial en la maniobrabilidad de los coches por las calles del interior de las ciudades. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes desafíos de esta tecnología ha sido la de permitir al coche ir y venir por los cascos urbanos con seguridad, adivinando obstáculos, esquivando obras o señalizaciones temporales así como todo lo referente a semáforos, cruces, etc.

Tan importante es este FSD para la compañía, que Elon Musk, en una de las últimas reuniones de accionistas llegó a decir que “no tengo ninguna duda de que con una solución de visión pura, podemos hacer que un automóvil sea mucho más seguro que el conductor promedio [...] pero es un problema difícil porque en realidad estamos resolviendo algo bastante fundamental sobre la inteligencia artificial, [que es su] visión del mundo real”.