Banco de España aprobará una circular para regular las condiciones de préstamos para evitar más crisis

El Banco de España aprobará una circular este verano para establecer herramientas que le permitan regular en ciertos momentos las condiciones para la concesión de préstamos con el fin de

frenar el riesgo de que se produzca una nueva crisis financiera, ha avanzado este martes su gobernador, Pablo Hernández de Cos.



Entre las condiciones que podrá endurecer, se encuentra el porcentaje que representa ese préstamo sobre el valor del colateral que lo garantiza o sobre la renta del prestatario y acotar su plazo de vencimiento, ha explicado el gobernador en la conferencia "Estabilidad financiera y política macroprudencial" en la Universidad de Zaragoza.



Hernández de Cos ha justificado estas herramientas en que la probabilidad de impago de un préstamo aumenta con la ampliación de los plazos de vencimiento, así como cuando el "loan-to-price" (relación entre la cantidad prestada y el valor del bien) es alto.



El gobernador ha apostado por estas medidas de política macroprudencial basadas en que la crisis financiera internacional de 2007 demostró que no es "suficiente" con la supervisión individual de las entidades.



Hernández de Cos ha planteado que, en un contexto de exuberancia del mercado de crédito -señal de riesgo-, en el que ciertas entidades financieras estuvieran siendo "laxas" en cuanto a la concesión de préstamos, actuar solo en estos bancos trasladaría el problema a otros, por lo que

ha defendido estas limitaciones para todos en circunstancias concretas.



No obstante, el máximo representante del Banco de España ha insistido en que deben explicarse y adaptarse estos instrumentos a la situación económica, ya que, por ejemplo, establecer un "loan-to-price" del 80 % implicaría que alguien que quiere comprarse una casa debería tener

ahorrado el 20 % de su valor para pedir una hipoteca.



Hernández de Cos se ha reafirmado en su intención de dar tiempo a las entidades para reconstruir sus colchones de capital anticíclico -importe que deben guardar los bancos para hacer frente a futuras pérdidas y frenar el exceso de crédito- hasta que la recuperación económica sea "firme".



A este respecto, el gobernador del Banco de España ha recordado que la crisis del coronavirus es la primera experiencia de recesión con estos instrumentos macroprudenciales, aunque en España se mantenía al 0% por no haberse percibido exuberancias de crédito, a diferencia de otros como

Países Bajos.



Hernández de Cos ha abogado también por una actuación "coordinada" para garantizar la estabilidad financiera, así como por avanzar en la revisión de la política estratégica del Banco Central Europeo.