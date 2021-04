Xiaomi lanza un frigorífico inteligente de cuatro puertas que se controla desde el teléfono

No hay semana en la que no nos hagamos eco de un nuevo electrodoméstico de Xiaomi, y esta semana no es la excepción. Ahora le toca el turno a un frigorífico inteligente de la firma china. La semana pasada presentó bajo la marca MIJIA: el frigorífico de doble puerta MIJIA de 185L y el frigorífico de cuatro puertas MIJIA Cross de 496L.

El modelo de cuatro puertas cuenta con una eficiencia energética de primera clase, almacenamiento de temperatura variable exclusivo e independiente, propiedad antibacteriana de iones de plata y otros puntos de venta.

El nuevo frigorífico inteligente de Xiaomi cuenta con 4 puertas y gran capacidad

La capacidad de 496L del frigorífico de cuatro puertas MIJIA Cross se compone de dos compartimentos, uno de refrigeración de 316L y otro de congelación de 162L. También hay un congelador variable independiente de 18L que puede utilizarse fácilmente para almacenar por separado frutas, bebidas y carnes.

Xiaomi frigorífico Xiaomi

El frigorífico tiene 833 mm de ancho y 660 mm de grosor. Admite una apertura en ángulo recto de 90°. Incluso si se coloca contra la pared, el cajón puede extraerse directamente, lo que facilita la recogida de objetos sin problemas.

El cuerpo tiene un panel de brocado satinado gris Morandi que es resistente al desgaste y no retiene las huellas dactilares. Además, es fácil de limpiar y se integra perfectamente en el estilo del hogar moderno. Admite la función antibacteriana de iones de plata con un índice de protección de hasta el 99,9%.

La cámara frigorífica adopta un panel trasero de suministro de aire de ancho completo con 9 salidas de aire y un suministro de aire tridimensional circundante de 360°. El diseño garantiza que la unidad logre una refrigeración sin escarcha para que no tenga que quitar el hielo con frecuencia.

El frigorífico de cuatro puertas MIJIA Cross 496L tiene cuatro modos de funcionamiento: inteligente, vacaciones, refrigeración rápida y congelación rápida. La cabina de cambio de temperatura independiente y exclusiva admite tres ajustes de modo de temperatura, y la temperatura exclusiva puede ajustarse en función de las necesidades de almacenamiento de los alimentos.

Se puede controlar desde el teléfono

En términos de rendimiento, está equipado con un motor de conversión de doble frecuencia de primer nivel de eficiencia energética, que consume sólo 0,83 kilovatios-hora de electricidad al día, a la vez que consigue un bajo nivel de ruido de 38dB. El frigorífico también es compatible con el control remoto a través de la aplicación MIJIA, que permite controlar el estado del frigorífico con una sola mano. También es compatible con el control de voz XiaoAI.

Precio y disponibilidad

El refrigerador de cuatro puertas MIJIA Cross tiene un precio de 3.499 yuanes, unos 450 euros al cambio y saldrá a la venta a partir del 1 de mayo.