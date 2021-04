Phone House sufre un ciberataque que expone los datos de miles de clientes

Phone House sufrió el pasado 11 de abril un ciberataque que ha podido poner al descubierto los datos de sus clientes. Entre ellos, nombre, apellidos y fecha de nacimiento, además de domicilio y numeración de la cuenta bancaria si los hubieran proporcionado.

Quedan a salvo los datos de las tarjetas bancarias y contraseñas porque Phone House no almacena este tipo de información. Filial de Dominion, cuyo consejero delegado es Mikel Barandiarán, Phone House aspira a llegar a este año a 300.000 abonados a sus servicios al hogar. Con ofertas de suministro de gas, electricidad y pólizas de seguros, además de su tradicional actividad de venta de equipos de telefonía móvil.

Phone House, apoyado en la tecnología de Dominion y respaldado por una corporación especializada en ciberseguridad, respondió desde el primer momento al ataque, según ha informado a sus clientes. Y denunció los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos. Mantiene contacto permanente con la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BCIT) de la Policía Nacional.

Los piratas informáticos pidieron un rescate a Phone House, que no ha accedido al chantaje. La descarga de información que han logrado sería parcial y no afectaría a la totalidad de los datos, informa la compañía. Phone House no ha perdido dato alguno y mantiene su operativa habitual sin alteraciones.

Con medio millar de tiendas y 1.500 trabajadores, Phone House sigue además sin problemas con su división de venta online y con el call center.