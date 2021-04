UGT y CCOO exigen al Gobierno que acelere una reforma fiscal "en profundidad"

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han exigido hoy el Gobierno que acelere la preparación de una reforma fiscal profunda, que afecte a todos los impuestos y sobre todo a los tramos más altos, puesto que el debate fiscal es el que "configura la España del futuro". Para ambos, la pandemia ha puesto de manifiesto que muchos servicios públicos "son absolutamente deficitarios", como la Seguridad Social, el SEPE, la sanidad, la intermediación laboral, las subvenciones a empresas o la cobertura de las necesidades básicas de muchos españoles, con lo que no comparten que ahora no sea el momento de subir impuestos, dado que el cambio de ciclo económico "está cantado".

Álvarez y Sordo, que han presentado hoy las líneas de la celebración del 1º de Mayo, han afirmado que la llegada de los Fondos de Recuperación y Resiliencia no deben servir "como maná ni como placebo fiscal", sino para sentar la España del futuro, decidir qué país y qué prácticas empresariales se quieren. "Puede ser relativamente cómodo hacer unos presupuestos expansivos con la llegada de los fondos, porque van a cuadrar los números, y no hacer modificaciones fiscales", ha asegurado Unai Sordo. En UGT y CCOO defienden que no solo hay que garantizar un sistema fiscal justo, sino que hay que reducir el diferencial de recaudación que España tiene con la media de la Unión Europea.

En relación con los fondos europeos, han añadido que las reformas del mercado laboral y de pensiones que exige Bruselas deben realizarse sí o sí y en sus tiempos, ya que son reivindicaciones sindicales de siempre. La derogación de las reformas laborales y de pensiones aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy van a ser uno de los objetivos de la jornada del 1º de Mayo cuyo lema es "Ahora toca cumplir".

Negociación y movilización

UGT y CCOO han explicado que el 1º de mayo de 2021 va a ser una jornada de reivindicación, homenaje a los trabajadores de los servicios esenciales que siguieron funcionando durante el confinamiento, y de movilización. Pepe Álvarez ha señalado que "movilizándose se consiguen cosas, como por ejemplo derogar el despido por acumulación de bajas, ley de riders, ley del teletrabajo o la despenalización de los piquetes" por lo que hay que combinar "negociación con movilizaciones".

Ha recordado que, además de las derogaciones de las reformas del PP, quedan cuestiones pendientes muy importantes, como un Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "continúa teniendo un desarrollo más que insuficiente", que cubra a los que se han quedado atrás en esta pandemia. "Hay que exigir al Gobierno que se ponga en marcha el IMV para todos a los que se les ha denegado a través de una declaración responsable y que luego la Seguridad Social haga comprobaciones". Asimismo, han pedido a las organizaciones empresariales "que no sigan escondiéndose para no renovar la negociación colectiva". Además, han vuelto a exigir una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde con la aprobada en otros países de la UE.

El líder de CCOO ha declarado que este 1º de Mayo "es un punto de inflexión para orientar el proceso de recuperación económica y toca recuperar agenda con reformas muy importantes".

Tanto el secretario general de UGT como el de CCOO han insistido en su intervención que las manifestaciones van a ser "seguras porque se van a cumplir todas las medidas. Saldremos en columnas y habrá distancia entre las personas tanto en el recorrido como en las intervenciones al finalizar la manifestación". La jornada tendrá lugar en toda España y la manifestación más numerosa, la de Madrid, discurrirá entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol como es habitual.