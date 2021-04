OPDE decidirá en los próximos días si sigue adelante con su salida a Bolsa

La salida a Bolsa de OPDE afronta sus días más decisivos. La compañía de renovables debe decidir sin más demora si, como su competidor Ecoener, decide seguir adelante con la operación o si opta, como Capital Energy, por cancelar los planes.

En las salidas a Bolsa, los fondos estadounidenses tienen un papel fundamental. Pero cuentan con una cortapisa: la regla de los 135 días. Esto supone que solo pueden invertir en empresas que debutan en Bolsa hasta 135 días después de que cierren sus últimas cuentas anuales. Un periodo que expira el próximo 15 de mayo.

Así pues, los días siguientes serán cruciales. En las próximas tres semanas la compañía no solo debe tomar la decisión de si continúa o no con sus planes, según las presentaciones que sus bancos de inversión –­Santander y Citi como coordinadores, Alantra, Bank of America, Berenberg, Gossler y RBC Capital Markets en un segundo escalón y Rothschild y Evercore como asesores– están realizando entre posibles inversores, el conocido como pilot fishing, para testar su disposición a invertir en la firma. Debe obtener el visto bueno de la CNMV a su folleto. Y tiene que realizar un road show para convencer a los inversores de apostar por la compañía. Todo ello suele realizarse en unos 15 días, previos a que la compañía haga sonar la campana del parqué.

OPDE plantea su salida a Bolsa como una ampliación de capital en la que captar 400 millones para financiar sus planes de crecimiento. Uno de sus accionistas también prevé realizar una pequeña colocación de una parte de sus acciones, por 17 millones. Esto supone valorar a la compañía en un máximo de 1.600 millones.

Los fondos netos se destinarán íntegramente a financiar de forma parcial la parte de capital de gastos e inversiones asociados al desarrollo y construcción de los aproximadamente 3,7 GW de proyectos en cartera en las fases más avanzadas, que incluyen aproximadamente 907 megavatios situados en España y Estados Unidos, y aproximadamente 2.781 MW de proyectos en fase avanzada.

OPDE es una firma especializada en energías renovables que controlan tres accionistas: Gustavo Carrero Díez, Alejandro Javier Chaves Martínez y Francisco Javier Remacha Martínez. Luis Cid es el consejero delegado. Fundada en 2005, cuenta con 583,7 megavatios en operación y construcción.