Este es el aspecto (y el nombre) que tendrán los nuevos iPhone de Apple para este año

Todos sabemos que Apple trabaja con unos planes muy definidos, que van marcando sus tiempos mes a mes hasta que llega el instante del lanzamiento. Y en el caso de la gama iPhone, es sabido por todos que nos encontramos en esos momentos del año en los que ciertos datos que llegan podemos darlos prácticamente por buenos.

Y desde que empezaron a publicarse noticias sobre los smartphones de 2021, el nombre que siempre se ha utilizado para referirse a ellos es el de iPhone 13 aunque, según lo que publican algunos medios como CNet, este año podríamos volver a la denominación "s", tras saltarse la versión 11s (por razones obvias), los de Cupertino quieren que este año sus nuevos modelos se terminen llamando iPhone 12s, a pesar de los cambios en el diseño más que evidentes como ese notch más pequeño.

¿Por qué nada de iPhone 13?

Según las fuentes, Apple quiere esquivar ese número 13 de la numeración de sus iPhone por las connotaciones negativas que tiene en buena parte del mundo, saltándose ese orden natural hasta el año que viene, en 2022, cuando tendríamos en nuestras manos un iPhone 14, directamente. La forma de vender esa estrategia sería que los modelos del año que viene sí van a suponer un salto mayor en cuanto a diseño del terminal, lo que explicaría la continuidad de la gama 12 a su versión "s" y ese salto directo a otra generación que no tenga tan "mala óptica".

Diseño de los ¿iPhone 12s? de 2021. EverythingApplePro

Pero dejando a un lado el nombre, que seguramente no es más que una anécdota (aunque se trata del único punto donde la estrategia de Apple no parece tener un criterio claro), tenemos otras características que sí van a alegrar a los fans de la manzana. Una de ellas es la de la duración de la batería. Según Ming-Chi Kuo, los iPhone de 2021 tendrán un 20% más de eficiencia energética que los iPhone 12 de 2020 por lo que, por fin, la autonomía se podrá estirar un poquito más y no podremos echarle la culpa a la conectividad 5G.

Nueva disposición de la cámara del ¿iPhone 12s? EverythingApplePro

Paralelamente, Jon Prosser ha vuelto a contraatacar con un nuevo vaticinio: tendremos iPhone plegable con los smartphones de 2022, por lo que en Cupertino parecen haberse tomado en serio dar ese salto. Por último, decir que se confirma también esa modificación en el diseño de las dos lentes del que será el futuro iPhone 12s, ya que no tendrán una disposición vertical sino oblicua.