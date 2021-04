Google Fotos ya permite añadir imágenes y vídeos a los álbumes, aunque estés desconectado

Uno de los grandes problemas que tienen las apps que necesitan estar permanentemente conectadas a un servicio, o un servidor, es que en el momento en el que decidimos poner nuestro teléfono fuera de línea, o si no contamos con suficiente cobertura de datos, dejan de estas operativas porque ese proceso que queremos realizar, al no tener comunicación, lo rechaza y directamente no nos dejan hacer nada.

Es por eso que muchas inventaron el modo desconectado, precisamente para que la ausencia de internet no detuviera nuestro trabajo o momento de ocio y descanso. Cosa que acaba de hacer Google Fotos con una de esas tareas que todos llevamos a cabo alguna que otra vez incluso cuando las condiciones del servicio no son las más óptimas y es prácticamente imposible mantener una conexión estable de datos.

Añade fotos y álbumes cuando sea

Así que desde Google Fotos han comenzado a ofrecer a los usuarios una interesante función que, aunque tengamos el móvil sin wifi ni datos, nos permitirá seguir utilizándola, como es eso de asignar imágenes o vídeos a álbumes nuevos o que ya tengamos creados en la fototeca. La idea es que no paremos de capturar momentos inolvidables y organizarlos como mejor queramos, sin estar atentos a cómo anda la cobertura de datos.

Añadir fotos a álbumes de manera offline. AndroidPolice

Eso sí, una vez que el teléfono vuelva a una zona de conexión, o nosotros voluntariamente quitemos el modo avión, Google Fotos actualizará con sus servidores todas las acciones que hemos realizado, para mantener la última de las versiones también en la nube. Esta nueva función vendría a ser parecida a la de sincronizar las fotos y vídeos automáticamente en la fototeca, que muchas veces no se lleva a cabo y se mantiene en pausa hasta que estamos bajo el paraguas de una red wifi.

Hay que decir que esta función es completamente transparente para el usuario por lo que no obtendréis el aviso de que ya está disponible, simplemente la posibilidad de añadir esos contenidos a los álbumes cuando no tenéis conexión. Es más, el propio menú y la forma de hacerlo no variará de un modo a otro por lo que tendréis que forzar la desconexión del smartphone para verificar que vuestro Google Fotos ya tiene la actualización aplicada. En caso de que no os permita realizar esta acción, podéis ir a la Play Store de Android para verificar que contáis con el último update instalado. En caso de ser así, y no tener la función disponible, entonces toca esperar a que los de Mountain View pulsen el botón que lo habilita para vuestra cuenta.