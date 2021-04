Chanel pierde su pugna judicial contra Huawei

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha rechazado este miércoles el recurso interpuesto por la firma de lujo Chanel contra el registro como marca protegida en la UE de otra marca de la tecnológica china Huawei. El conflicto se debe a que la multinacional francesa considera su diseño similar a las dos ‘C’ entrecruzadas que simbolizan su característica marca.

El tribunal europeo advierte en su razonamiento de que para tomar una decisión se deben analizar las marcas en conflicto en la forma en la que han sido registradas o solicitadas, sin tener en cuenta posibles rotaciones durante su uso en el mercado. Por tanto, concluye que, pese a algunas similitudes, sigue habiendo “diferencias importantes”.

El diseño que registra Huawei consta de un círculo con dos letras ‘U’ en su interior que se entrelazan formando una elipse horizontal. El conocido símbolo de Chanel, en cambio, es descrito por el TUE como dos curvas que se asemejan a dos letras ‘C’ y se entrelazan formando una elipse vertical. En cuanto al riesgo de confusión para el consumidor, indica que al no ser dos diseños similares, los demás factores pertinentes para la apreciación global del riesgo de confusión, como ser una marca de renombre, no pueden contrarrestar y paliar esta falta de similitud, de modo que no procede examinarlos.

De este modo, la justicia europea confirma una decisión de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en noviembre de 2019 en la que desestimó la oposición de Chanel al concluir que no existía riesgo de confusión para el público entre el emblema de la firma de moda y la marca solicitada por Huawei.