La UE distribuye entre sus países 37 millones de dosis menos de las que exporta a otros

La Unión Europea ha exportado alrededor de 37 millones de dosis más de vacunas del Covid-19 de las que ha distribuido entre sus propios 27 países, apuntaron dos fuentes a Reuters con datos internos comunitarios. La Comisión Europea compra la inmensa mayoría de sus dosis de forma conjunta para los Estados miembros y, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, se han distribuido casi 133 millones entre los socios.

Sin embargo, desde el 30 de enero se han exportado de las fábricas europeas 136 millones de dosis a 43 países, siendo Japón el principal receptor con 52,3 millones, seguido de Reino Unido con 16,2 millones. Bruselas presentó estas cifras a los 27 este martes. También se exportaron unos 34 millones de dosis adicionales en diciembre y enero, según muestran los datos aproximados de la Comisión Europea (CE) para esos meses. En total, suman 170 millones de inyecciones que salieron de la UE.

Desde el 30 de enero, cuando la CE estableció un mecanismo para monitorear los flujos de estos envíos, Canadá, México, Arabia Saudí, Suiza, Turquía, Singapur, Colombia y Hong Kong completan la lista de los 10 principales receptores de exportaciones de la UE.

Los gobiernos de la UE están bajo presión para acelerar los programas de vacunación, que se han quedado rezagados con respecto a los de Reino Unido y Estados Unidos debido a retrasos en el suministro y preocupaciones de seguridad, para ayudar a controlar una tercera ola de infecciones entre los 450 millones de personas que viven dentro de la Unión.

Reino Unido y la UE intercambiaron acusaciones de "nacionalismo de las vacunas" cuando la Comisión introdujo un mecanismo de control de exportaciones para ver por qué no estaba recibiendo las vacunas que contrató de diferentes fabricantes, en particular de la anglo-sueca AstraZeneca. El Reino Unido no ha exportado ninguna dosis a la UE.

El entrecortado despliegue de vacunas de la UE ha llevado a los economistas a reducir sus expectativas de un repunte económico en la zona euro este trimestre. Actualmente, el mayor proveedor de vacunas para los países europeos es Pfizer y, en menor medida, Moderna. Por su parte, AstraZeneca ha tenido diferentes sobresaltos, primero por no cumplir con las cifras contratadas con Bruselas de suministros y después por los parones en la vacunación por las dudas sobre los casos poco frecuentes de trombos. Finalmente, desde este martes, Janssen también distribuye después de que la Agencia Europea del Medicamento recordara que los beneficios son mayores a los riesgos de raros episodios de coágulos.

A principios de esta semana, la Comisión avanzó que enviaría más de medio millón de inyecciones de Covid-19 a los Balcanes Occidentales en agosto para ayudar a los vecinos más pobres y desafiar la influencia china y rusa allí.