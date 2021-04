Telefónica destaca la normalidad en el retorno a las sedes

La Comisión de Seguimiento del Covid-19 establecida por Telefónica, en la que participan empresa y sindicatos, ha hecho la primera evaluación de la situación tras concluir el primer turno completo de retorno parcial a los centros de trabajo.

Según la operadora, el retorno no ha tenido incidencias relevantes, señalando que la normalidad se ha impuesto. Telefónica precisó que la flexibilidad está funcionando muy adecuadamente no superándose en los edificios de gran capacidad el 40% de ocupación.

De igual forma, Telefónica explicó que, según su análisis y en base a los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la cuarta ola no es comparable a las anteriores, y por lo tanto “la situación no es crítica”. Según señaló la compañía, en las dos últimas semanas los datos de infectados en la población Telefónica no se han visto aumentados significativamente.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, indicaron que, con los datos facilitados, a 14 días desde el final de Semana Santa, y coincidiendo con las campañas de vacunación en marcha, es “oportuno hacer una primera valoración positiva de la situación en nuestra empresa”.

Ambas centrales recordaron que han sido capaces de negociar la implementación de medidas previsoras necesarias para permitir el retorno a los centros de trabajo y a la normalidad social y laboral con las garantías suficientes de seguridad y salubridad, proporcionando una respuesta única a la situación sobrevenida. La reincorporación se está produciendo en base a las premisas recogidas en el acuerdo prorrogado para la gestión del retorno progresivo en Telefónica España. En la semana de presencialidad el trabajador dispondrá de una flexibilidad reconocida para teletrabajar del 40%, lo que supone estar en la oficina en torno a seis días al mes.

Ambas partes volverán a reunirse en la semana del 10 de mayo para reevaluar la situación, fecha además en la cual puede que haya decaído el actual estado de alarma.