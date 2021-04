WhatsApp para iOS se actualiza para mostrar mejor tu contenido multimedia, ¿sabes cómo?

WhatsApp es la aplicación que lo puede todo en nuestro día a día. Da igual lo que queramos mandar por sus chats y grupos que siempre está preparada para que la última foto, vídeo, GIF, archivo o contacto pase de unas manos a otras en unas milésimas de segundo. Atrás quedaron los tiempos del papel, el boli, los sellos y los buzones. Ahora todo es inmediato.

Y la verdad es que en esa parte de la app de mensajería WhatsApp no tenía mucho más que hacer. ¿O sí? De eso va precisamente la última actualización que han publicado ya en la App Store de iOS. Porque esta mejora llega, de momento, solo para los iPhone, que podrán ver mucho mejor todos los contenidos multimedia que les lleguen a través de las conversaciones.

Imágenes más grandes y vistosas

Lo curioso de este update es que apenas ha sido promocionado por la propia compañía, a la que no parece querer dar demasiada publicidad. Sea como fuere, desde el momento en el que la instales podrás apreciar un cambio sensible en el tamaño de todos los elementos de imagen y vídeo que envías o te envían a través de los chat. Además de una previsualización mucho más rápida. Seguramente no notemos prácticamente nada, pero los cambios están ahí.

Contenido multimedia más grande.

Hasta ahora, esas mismas imágenes se solían ofrecer de una manera más reducida, ocupando una menor porción de pantalla y llevándonos prácticamente a tener que pulsar sobre ellas para disfrutar de todos los detalles. Así que, no perderemos tiempo en ir tocando una a una para ver lo que contienen. De un primer vistazo podremos dar por vistas todas las fotos que nos hayan llegado.

Paralelamente a estos cambios, también está llegando a WhatsApp el control de los mensajes temporales por parte de usuarios que no sean administradores de grupos. Tal y como os contamos hace unos días y que, básicamente, permite a los jefes del chat otorgar permisos a los que participan en las conversaciones. Recordad que hasta ahora esa decisión era potestad única y exclusiva de los que gobiernan esas conversaciones que, por supuesto, podían hacer cambios a instancias de cualquiera de los participantes. Como os decimos, estas mejoras visuales están llegando de momento a los usuarios de iOS por lo que a aquellos que tienen smartphones con Android les tocará todavía esperar algunos días... o semanas.