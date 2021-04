Queramos o no, la seguridad de nuestro smartphone es un problema que nos afecta a diario y que tiene en los desarrolladores como primer dique de contención ante los hackers: si las aplicaciones que instalamos no son seguras el sistema se debilita y todos nuestros datos personales corren peligro de ser robados o eliminados. Es evidente que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad, manteniendo unas costumbres saludables y no cometiendo pequeñas imprudencias que al final terminamos por pagar.

Sea como fuere WhatsApp es una de esas apps que usamos a diario por lo que su seguridad nos debería concernir. Conseguir que nuestro teléfono móvil sea seguro y conseguir protegerlo con las opciones de privacidad según el dispositivo (como huella dactilar o reconocimiento facial) es fundamental, pero aparte de este tipo de seguridad hay más consejos que puedes seguir y te los vamos a enseñar.

WhatsApp: cómo proteger tu cuenta de ataques de seguridad y privacidad

WhatsApp: cómo proteger tu cuenta de ataques de seguridad y privacidad Unsplash

Cifrado de extremo a extremo

Cada chat tiene un código de seguridad único que se usa para confirmar que las llamadas y los mensajes que se realizan en ese chat están cifrados de extremo a extremo. El código se encuentra en la pantalla de información de contacto en formato de código QR y también como un código de 60 dígitos y son únicos para cada chat

Para confirmar que un chat está cifrado de extremo a extremo, hay que seguir estos pasos:

Abrir el chat.

Tocar el nombre del contacto para ir a la pantalla de información.

Tocar ‘Cifrado’ para ver el código QR o los 60 dígitos.

Si se escanea el código QR y coincide, aparecerá un tick de color verde.

Verificación en dos pasos

Activa la verificación en dos pasos. Hemos hablado de ello en varias ocasiones. En WhatsApp se activa desde WhatsApp > Ajustes o Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar. Con esta función activada, “cualquier intento de verificación de tu número de teléfono en WhatsApp debe ir acompañado de un PIN de seis dígitos que puedes establecer al activar la función”.

Activar las notificaciones de seguridad

Puedes configurar WhatsApp para que te avise en ese caso de que exista algún cambio de seguridad en la app.

Pantalla inicio -> Pulsar en la esquina superior derecha

Acceder a Ajustes

Elegir Cuenta

Ir a Seguridad

Marcar la opción “Mostrar notificaciones de seguridad”

Otros consejos recomendados