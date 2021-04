GoTo lanza en Madrid una flota multimodal de 1.200 coches, motos y patinetes compartidos

La empresa israelí GoTo de movilidad multimodal compartida aterriza en Madrid, y lo hace con una flota mixta de más de 1.200 vehículos eléctricos, compuesta por 400 patinetes, 450 motos y 300 coches, y otros 140 vehículos (coches y furgonetas) de alquiler por horas y disponibles para viajes de ida y vuelta al mismo punto. De momento, no incluyen bicicletas, que sí ofrecen en otras ciudades, y no descartan hacerlo más adelante.

“Venimos a Madrid para revolucionar la forma en la que los ciudadanos se mueven por la ciudad. Después de nuestra ronda de financiación a finales del pasado año nos fijamos en Madrid y hemos estado trabajando para lanzar aquí el servicio desde entonces”, señaló Marie Linström, country manager de GoTo en España.

Según la directiva, la gran ventaja de GoTo es que los usuarios solo necesitan una aplicación para poder acceder a todos sus vehículos, con un único registro y una sola forma de pago. Y todo con un esquema de precios sencillo, pues cualquier opción (coche, moto o patinete) cuesta 3 euros los primeros 15 minutos. A partir de ahí, el precio será por minuto según el plan elegido por el usuario con tarifas desde 0,30 euros para el coche, 0,25 euros para la mota y 0,15 euros para el patinete.

La compañía cuenta con un programa de fidelización para los usuarios por el que por cada 10 viajes que realice uno sale gratis.

Shirly Kalush, directora de Operaciones de GoTo Global, explicó en rueda de prensa que la flota de GoTo opera dentro de la M-30, por ser “un área que concentra una gran densidad de tráfico”, pero dijo que irán analizando los datos para ir adaptando el zona operativa en función de la demanda de los usuarios. “Contamos con algoritmos que nos permiten conocer donde hay más demanda y, en función de eso, ir recolocando los vehículos”.

Linström añadió que han escogido Madrid porque cuenta con una “regulación favorable” y una administración local “abierta” a estos servicios y porque es una “ciudad madura” para lanzar su propuesta multimodal. La directiva no ha descartado que puedan entrar en otras ciudades españolas (“esperamos que Madrid sea la primera ciudad de España donde lacemos el servicio”), aunque de momento no hay planes cerrados. Sí apuntó que próximamente desembarcarán en otra ciudad fuera de España, pero prefirió no desvelar de cuál se trata.

GoTo, que cuenta con una plantilla de 160 personas, aterriza en España después de completar sus recientes rondas de inversión en julio de 2020 y febrero de 2021 por valor de 22,5 millones de dólares con el objetivo de expandir sus servicios de movilidad multimodal. La compañía, que tiene como inversores principales a Adam Neumann (Wework), Yossi ben Shalon (DBSI) y Rami Ungar (TalCar/Kia), dijo que ha impulsado más de 4 millones de viajes con sus 5.000 vehículos en tres países (Israel, Malta y España). Actualmente, cuenta con unos 177.000 usuarios.

Para utilizar su servicio, los usuarios deberán darse de ata en su web o en su app, disponible para iOS y Android, y registrarse y validar su permiso de conducir. A partir de ahí, podrá localizar en un mapa único todos los vehículos de la compañía disponibles, que puede utilizar inmediatamente o reservar el que le interese durante 15 minutos.

El CEO de la compañía, Gil Laser, participó por vídeo y dijo que “GoTo fue fundada hace 13 años, pero Madrid es nuestro lanzamiento más importante hasta el momento”. El directivo añadió que quieren “liderar un cambio, reinventar la forma en que nos movemos y dar el poder a las personas para que sean dueñas de sus propios viajes”. Pero reconoció que para acelerar la revolución de la movilidad es necesario generar confianza en el usuario, y “por eso queremos brindarte la confianza de que puedes moverte a donde quieras. El usuario sentirá como si tuviera las llaves de su propio coche en el bolsillo”, subrayó.

Linström fue más allá y aseguró que utilizar un servicio como el de GoTo es “más inteligente que tener un coche y una moto en propiedad”. Los responsables de la compañía resaltaron que la movilidad multimodal está muy extendida entre los ciudadanos, según un estudio que acaban de realizar en dos grandes ciudades y que el 70% de los encuestados declaró que la mitad de sus desplazamientos son multimodales.