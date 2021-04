XION CyberX, la divertida moto eléctrica con la que atraerás todas las miradas a tu paso

Llevamos ya unos cuantos meses (incluso años) trayendo aquí infinidad de modelos de bicis y motos eléctricas que llegan a Indiegogo o Kickstarter con el objetivo de financiarse, y que recurren a todo tipo de argumentos: unas son más clásicas, otras prefieren la practicidad y las piezas de andar por casa, e incluso hay modelos premium que son una elegía a los componentes de calidad y el diseño vanguardista.

XION CyberX. Ali Horuz

El que os traemos hoy no sabríamos como definirla, porque elimina de un plumazo cualquier categoría donde la podamos encasillarla, más allá de la de moto-eléctrica-giracuellos porque no habrá nadie que al veros pasar con ella pueda resistirse a no mirarla con asombro. ¿Qué es eso? ¿Una moto, un circo ambulante, un árbol de Navidad? No, es la XION CyberX que tenéis para reservar en fase de crowdfunding.

Un diseño sencillo pero muy iluminado

Eso es lo primero que llama la atención de esta moto eléctrica, que tiene luces por castigo, por lo que es perfecta para circular por las noches ya que no habrá ningún otro conductor capaz de ignoraros. Y es que este modelo viene, no solo con el cuerpo inundado de efectos láser allí donde en las viejas motos había un motor de combustión, sino que las propias llantas de las ruedas también adquieren tonos de varios colores e intensidades.

Por supuesto, también cuenta con sus preceptivos focos delanteros y traseros, pero quedan en nada cuando encendemos el interruptor del árbol de Navidad en el que han convertido a esta CyberX. Precisamente, otra de las características que adornan a esta moto eléctrica es que es completamente personalizable cuando la reservamos: es posible seleccionar el diseño del sillín (¿existe algo más retro?) que permite al conductor ir acompañado cómodamente, así como el color tanto del frame como del panel "con lásers impresos" que aparecen alrededor del nombre.

Esta CyberX está pensada para andar por ciudad, carretera e incluso subir y bajar pequeños montículos. O escaleras, como aparece en el vídeo que tenéis más arriba, donde alcanza velocidades de hasta 80 km/h., con una marca de 0 a 50 en 4 segundos, y su batería asegura una autonomía de 160 kilómetros. Lo que no está nada mal. Si estáis interesados en conseguir una, la tenéis, como os hemos dicho, en fase de crowdfunding a un precio de 2.864 euros (con un 30% de descuento) y fecha de entrega para el mes de octubre de este mismo año.