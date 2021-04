Calviño rebajará su previsión de crecimiento hoy por el Covid y el retraso de la ayuda europea

La crudeza con la que la tercera ola del Covid-19 ha golpeado a España en el arranque del año y el retraso en la puesta en marcha del Plan de Recuperación alimentado con las ayudas europeas en camino, están lastrando la potencia de la recuperación económica del país. Así lo admitió ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que se dispone a revisar hoy a la baja sus proyecciones de crecimiento, y del mismo modo lo contrastó ya ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) rebajando las suyas.

“Dejamos atrás un duro primer trimestre que es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año”, avanzó ayer Calviño a Bloomberg Tv, admitiendo que, aunque ella esperaba un avance inercial del PIB del 7,2%, que aspiraba a elevar al 9,8% con las ayudas europeas, finalmente el crecimiento “puede que sea más pequeño”. “Pensamos que el segundo trimestre será un trimestre de transición y que tendremos un rebote muy fuerte en la segunda mitad del año”, agregó.

En esta misma línea se situó ayer la Airef, que rebajó del 8,2% al 6,6% su previsión de crecimiento para este año por tres factores: la pandemia, la caída del turismo (que juntas restan medio punto) y el retraso en el plan de ayudas de la UE (que rebaja 1,1 puntos).

“Nuestro escenario más pesimista parece que se está materializando porque la situación de la pandemia desde noviembre está siendo mucho peor de lo esperado”, explicó la directora de análisis económico, Esther Gordo, añadiendo que al frenazo de la economía a finales del año pasado le habría seguido “una contracción de la actividad” en el primer trimestre del 2021 de, al menos, el 0,6%. Aunque el impacto del Covid fue más severo en enero y febrero, la desescalada de restricciones de marzo no habría bastado para llevar la actividad al terreno positivo, manteniendo el nivel de afiliación de diciembre y alcanzando la Semana Santa en situación de parálisis.

En paralelo, la Airef asume que el ritmo de vacunación no permitirá reactivar plenamente el turismo hasta 2022, alcanzándose un nivel de entre el 30% al 40% de un año normal este verano y del 70% a finales del ejercicio. Otros organismos, recuerda, no esperan una mejora plena hasta 2023.

Finalmente, la Airef rebaja de 2,7 a 1,6 puntos la aportación del Plan de Recuperación al crecimiento del PIB en 2021, desplazando la diferencia a 2022, al constatar que las inversiones y reformas sufragadas por la UE no se pondrán en marcha hasta la segunda mitad del año. “No estamos juzgando si el Gobierno va a ser capaz de absorber o no los recursos asociados al plan”, aseveró Gordo, que destaca que la revisión no modifica el efecto multiplicador esperado de las subvenciones comunitarias. Lo que hace es adaptarse al calendario que deja la realidad: uno en el que el Plan aún no ha sido remitido a Bruselas –el Gobierno lo enviará la próxima semana– y en el que el desembolso comunitario aún no tiene fecha.

Mejora del déficit

En su informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, la Airef mejora, sin embargo, sus previsiones de déficit para 2021, rebajándolo del 8% al 7,6% después de que en 2020 saltara del 2,9% al 11%, algo mejor de lo esperado. Aquella alza se debió al efecto de la caída del PIB (0,7 puntos); la pérdida de recaudación en un entorno de subida de pensiones y salarios públicos (2,2 puntos de PIB); a la batería de medidas contra el Covid (4,3 puntos) y a la factura de Sareb, el llamado banco malo, y el sellado de pozos de gas del Proyecto Castor (1 punto). A su vez, la rebaja de este año se sustenta en la pérdida de esta última carga (1 punto); el efecto de subida del PIB (0,7 puntos); la recuperación de ingresos (0,6 puntos); y a la rebaja de costes del Covid y las nuevas medidas tributarias (1 punto). Eso sí, el déficit podría ser superior si, como todo indica, los ERTE se prorrogan más allá de junio.

A su vez, detalló Ignacio Fernández Huertas, responsable de análisis presupuestario, la Airef prevé que la deuda pública caiga este año del 120% del PIB al 118,7%.

En línea con el FMI, la Airef instó al Gobierno a diseñar ya un plan de consolidación fiscal a medio plazo.