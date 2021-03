Cellnex negocia la entrada de varios fondos soberanos en su macroampliación de capital

La megaampliación de capital de Cellnex por un máximo de 7.000 millones que se lanzará una vez sea aprobada el lunes en junta no contará previsiblemente con el principal accionista del grupo. La familia Benetton, el primer socio de la compañía con el 13%, se inclina por no acudir a la ampliación de capital, de manera que se ahorrará 910 millones de euros pero diluirá su peso hasta situarse por debajo del 10%, según fuentes financieras. Pero no será un problema. Varios fondos soberanos han mostrado su interés por entrar. El de Singapur, GIC (7,03%), y uno de los de Abu Dabi, ADIA (6,97%), ya están en el capital.

La ampliación de capital con derechos de suscripción del grupo de torres de telefonía está a punto de arrancar. La operación está totalmente asegurada y la confianza del mercado y de los bancos en la firma que pilota Tobías Martínez como consejero delegado es total. JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs y BNP Paribas son los garantes de que todo saldrá bien.

La ampliación de capital que cerró en julio del año pasado por 4.000 millones se cerró con una demanda histórica de 185.000 millones de euros. Y Edizione, la sociedad a través de la que los empresarios italianos participan en Cellnex, también declinó participar entonces. Fuentes conocedoras de la operación señalan que este inversor se puede permitir no acudir a la operación, puesto que previsiblemente conservará el control con la participación que mantendrá. Si finalmente no suscribe ni una acción, se irá por debajo del 10%.

La eventual renuncia se ejecutará a través de una colocación de los derechos a través de un asesor con el objetivo de dañar lo menos posible la cotización de Cell­nex. Las fuentes consultadas indican que hay inversores interesados en entrar en Cellnex, especialmente fondos soberanos. Además de GIC y ADIA, que ya son accionistas, fuentes financieras mencionan a Mubadala, dueño del 63% de Cepsa. En la presentación de los resultados de 2020, a finales de febrero, Tobías Martínez señaló además que, de cara al nuevo aumento de capital, probablemente haya oportunidades para que se incorporen nuevos accionistas a la compañía.

El CEO señaló que habrá oportunidad de que se incorporen nuevos accionistas

Está por determinar el precio por acción al que se ejecutará. En la que cerró el pasado 13 de agosto, el descuento fue del 25%. El importe de esta operación se aproxima al de las tres solicitudes de capital que Cellnex ha realizado a sus socios desde marzo de 2019. Suman 7.700 millones de euros. Las fuentes consultadas señalan que lo previsible es que una parte significativa de los actuales accionistas no acuda a la ampliación. En la que concluyó hace siete meses, dueños del 19% se comprometieron a ir.

Unos 18.000 millones

La ampliación de capital es fundamental para Cellnex para financiar su crecimiento. Cuenta con una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones, que se ejecutarán en los 18 meses posteriores.

De esta cartera de operaciones, 9.000 millones ya están comprometidos en la compra de 8.500 torres de la polaca Polkomtel Infrastruktura (con la gestión, incluso, de parte de la red activa), con una inversión total de 2.200 millones; la adquisición de las torres de Altice en Francia, por 5.200 millones; así como la transacción firmada para la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Países Bajos. Cellnex se ha consolidado como el mayor inversor en el sector de telecos de Europa, con una inversión, desde 2015, de 37.000 millones de euros en más de 30 operaciones. En 2020, invirtió 16.000 millones, y en el inicio de 2021, otros 9.000. Así, cuenta con más de 128.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el resto en proceso de cierre o despliegues previstos hasta 2028. El grupo está por delante de American Tower, que está pendiente de cerrar la compra de las torres de Telefónica; Vantage Towers, filial de Vodafone, que acaba de salir a Bolsa; y Totem, división de Orange.

La familia italiana prevé colocar los derechos para no dañar la cotización

A finales de febrero, Cell­nex elevó su perspectiva para 2021 con un rango de ingresos entre 2.405 y 2.445 millones de euros, un ebitda entre los 1.815 y los 1.855 millones y un crecimiento del 50% en el flujo de caja recurrente, hasta un rango entre 905 y 925 millones.