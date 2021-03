El bloque de la investidura redobla la presión sobre el PSOE para regular el precio del alquiler

El bloque de la investidura que permitió el Gobierno de coalición y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha redoblado una vez más la presión sobre el PSOE y le ha advertido este martes en el Congreso de los Diputados de que no apoyarán la futura ley de vivienda que negocia internamente el Ejecutivo si en ella no se incluye la limitación de los precios del alquiler.

Algunos partidos del bloque, además, han criticado duramente la última propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que fija para los nuevos contratos de arrendamiento una bonificación general del 50% ampliable hasta un máximo del 90%. Los socios naturales del Gobierno han afirmado que, si no cambia el plan, el PSOE tendrá que aprobarla con el apoyo de otras formaciones.

Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís han criticado la "resistencia" del PSOE a abordar ese control de precios y han recordado que si la postura del socio mayoritario no cambia tendrá que aprobar la normativa con el apoyo de formaciones como el PP, Vox o Ciudadanos. "Tal y como está la propuesta del Gobierno, o lo aprueban con el PP y Vox, que es posible que lo hagan, o no sale. Nosotros no vamos a apoyarla", ha subrayado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha asegurado que el PSOE está "incumpliendo una vez más un acuerdo firmado y sellado", no solamente con Unidas Podemos, sino con el resto de fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez a finales de 2019 y el proyecto de cuentas públicas, a finales del pasado octubre.

El plan fiscal del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tampoco ha convencido a Más País-Equo. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que la propuesta consiste en "dar un poquito más de dinero" a los propietarios de vivienda, una medida que, ha recalcado "no sirve" para rebajar las rentas y que, por ello, no será apoyada por su formación. "Esperamos que llegue una ley de vivienda que contemple la regulación de los precios del alquiler".

Errejón también ha querido recordar uno de los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el que la Airef solicitaba reformular los incentivos fiscales actuales (con una bonificación general del 60%) porque, a grandes rasgos, benefician a las rentas más altas y cuestan al Estado una pérdida recaudatoria anual de unos 1.039 millones de euros.

En opinión de EH-Bildu, la propuesta de los incentivos fiscales del PSOE para lograr rebajas en las rentas o congelar los precios en áreas tensionadas "es el más absurdo de los absurdos", así como una medida "inaceptable e inasumible", ha recalcado su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua.

"Estamos en completo desacuerdo", con las bonificaciones hacia los caseros, "no podemos permitir situaciones que lo único que hacen es beneficiar a los grandes tenedores, y además con dinero público". Aizpurua ha pedido, de esta forma, seguir a otros países que ya han establecido límites a las rentas abusivas.

En la misma línea se ha expresado Joan Baldoví, de Compromís, quien ha asegurado que el control de precios y los incentivos fiscales son "dos modelos bastante incompatibles", entre los que, si hay que elegir, optaría por "por una verdadera limitación de los alquileres". "Si se pueden limitar los precios en muchísimas otras cosas, un Gobierno progresista debería ayudar a que la gente tenga vivienda limitando el precio del alquiler", ha dicho.

Este martes, Unidas Podemos, que lleva reclamando a su socio de Gobierno una limitación de las rentas en las zonas tensionadas, ha presentado su propuesta para regular el alquiler. Entre otras medidas, la formación morada plantea que las comunidades autónomas puedan acotar los precios en base al índice oficial, aunque dejan un leve margen para poder modular las rentas en función de varios supuestos.

También este martes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y portavoz del Congreso, Maria Jesús Montero, ha reiterado que PSOE y Unidas Podemos comparten objetivo, es decir, frenar las subidas abusivas, pero que no están de acuerdo en las herramientas y medidas a utilizar para ello. "En este momento hay un debate instrumental sobre cuáles son las fórmulas que mejor nos permiten conseguir estos objetivos", ha dicho.