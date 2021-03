Orange calienta el prepago al regalar gigas sin subir precios

Orange sigue subiendo la presión comercial. Ahora en el prepago móvil. La tleco ha anunciado un amplio cambio en las distintas marcas de su cartera de tarifas de tarjeta con más GB de datos para navegar y minutos de llamadas sin modificar su precio.

En un comunicado, la operadora indica que el porfolio de tarifas Go Prepago, orientado a usuarios que buscan una tarifa cada vez más abundante para comunicarse dentro de España, contará ahora con llamadas ilimitadas nacionales en todas sus tarifas y una capacidad de navegación móvil con hasta 15 GB más de datos.

Con estos cambios, Orange mejora las condiciones a toda su cartera de clientes de Go Prepago, ampliando desde cinco a 15 GB adicionales y llamadas ilimitadas, sin modificar los precios de sus tarifas.

Así, por ejemplo, Go Walk, ahora con llamadas ilimitadas (antes 500 minutos) y 10 GB (antes 6 GB) se comercializará por 9,95 euros al mes; Go Run, ahora con 20 GB (antes 12 GB) y llamadas ilimitadas, tiene un precio de 14,95 euros al mes; mientras que Go Fly, ahora con 35 GB (antes 20 GB) y llamadas ilimitadas, tendrá un precio de 19,95 eurpos mensuales.

A su vez, el catálogo de tarifas Mundo, cuyos destinatarios son aquellos usuarios que, residiendo en España, necesitan al mismo tiempo llamar a otros países, también amplía el número de gigas, con llamadas ilimitadas en tres de sus modalidades, Mundo 10, Mundo 15 y Mundo 20.