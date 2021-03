El coche eléctrico centra la apuesta de inversión temática de Robeco en 2021

Comerciar con un bien esencial. El agua comenzó a cotizar a finales de 2020 en el mercado de futuros de Wall Street con el objetivo de dotar a agricultores, ganaderos y grandes consumidores de agua a un precio de referencia asegurado a futuro. Sin embargo, la noticia no ha estado libre de polémica. “No creemos que sea posible convertir el agua en una commodity porque toda la vida en la Tierra depende de ella”, subraya Nicolas Bénéton. Aunque añade que “el mercado de derivados del agua de California representa menos del 5% del agua utilizada por las ciudades y para cultivos”, por lo que el impacto no debería apreciarse. En cualquier caso, en RobecoSAM no tendrán exposición a estos derivados. “Nuestra apuesta por el agua es sostenible. Por ello, no invertimos en agua embotellada ni en la generación de energía hidráulica, por el impacto en el medioambiente”, explica.