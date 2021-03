Instagram se toma en serio la protección de los menores, ¿sabes cómo?

El acoso o la pederastia son problemas que están presentes en las redes sociales, no tanto de forma generalizada, pero sí como una espada de Damocles ante la que debemos estar atentos. Por lo que es importante tener herramientas con las que permitir que nuestros hijos, especialmente los menores de edad, puedan defenderse.

De trata de problemas que han pasado del mundo real al virtual y para los que hacen falta herramientas para estar alerta: educación para los más jóvenes y, sobre todo, mucha ayuda por parte de esas aplicaciones en las que participan. E Instagram, en las últimas horas, ha dado pasos decisivos para permitir que la estancia entre sus perfiles sea un poquito más segura para esos menores de 18 años.

Edad real y mensajes directos

Esas son las dos grandes batallas que se ha marcado Instagram con sus nuevas medidas de protección sobre las cuentas de los más jóvenes. Algo que se han afanado en comunicar a través de una publicación que nos descubre dos grandes medidas que han comenzado a adoptar: poner el máximo esfuerzo en obtener la edad real de los perfles que se unen a Instagram, y prohibir el envío de mensajes directos (DM) de adultos a cuentas de menores a los que no conocen.

Limitación de contacto con cuentas de menores. Instagram

De todas formas, pedir honestidad a la hora de dar la edad real de un perfil es harto complicado cuando la persona que crea esa cuenta no tiene que aportar ningún documento acreditativo, pero desde la red social no desesperan: "sabemos que los jóvenes pueden mentir sobre su fecha de nacimiento. Queremos hacer más para evitar que esto suceda, pero verificar la edad de las personas en línea es complejo y algo con lo que muchos en nuestra industria están lidiando". Es por eso que en Instagram están "desarrollando nueva inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático para ayudarnos a mantener a los adolescentes más seguros y aplicar nuevas funciones apropiadas para su edad".

Una de ellas es el llamado "contacto no deseado de los adultos", que evitará que los mayores de 18 años puedan enviar mensajes a los menores cuando éstos no los siguen. Es decir, "cuando un adulto intenta enviarle un mensaje a un adolescente que no lo sigue, recibe una notificación de que enviarle un mensaje directo no es una opción". ¿Y cómo sabe Instagram que quién está escribiendo es mayor de edad? Pues gracias a "tecnología de aprendizaje automático y a la propia edad que nos dan las personas cuando se registran".