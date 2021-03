Xiaomi lanza un adaptador de grifo inteligente con el que ahorrarás hasta un 35% de agua

Xiaomi nos sorprende una vez más con uno de esos productos interesantes que aparecen casi todos los días en Youpin, a plataforma de crowdfunding de Xiaomi. Y es que el gigante asiático es uno de los fabricantes con más variedad de dispositivos inteligentes en su catálogo. Entre los muchos accesorios para la vida diaria que hay en la plataforma, no hay escasez de productos dedicados al bienestar.

La tecnología tiene todavía mucho que decir cuando se trata de nuestro bienestar, y Xiaomi por eso lleva ya mucho tiempo desarrollando espectaculares dispositivos destinados a hacernos la vida más fácil. Hoy traemos un nuevo gadget que la firma ha puesto a la venta en Youpin. Se trata de una boquilla o adaptador de funcionamiento automático con la que conseguiremos ahorrar hasta un 35% de agua.

Adaptador con sensor inteligente Xiaomi, para no desperdiciar ni una gota de agua

Xiaomi ha colaborado con la marca china Wuhan Smartda Electronic para construir un gadget inteligente capaz de ser adaptado a cualquier grifo de tu casa o trabajo. Este pequeño dispositivo nos ayudará a ahorrar agua, ya que se trata de un dispositivo por inducción que funciona mediante la tecnología de inyección de aire, bajo esta tecnología se consigue el agua salga con una presión más suave y delicada, evitando el derroche ya que la boquilla reduce el flujo suministrado a unos 0,07 litros por segundo, lo que notaremos en el consumo de la factura del agua a final de mes.

Xiaomi lanza una adaptador de grifo inteligente Xiaomi

Este sistema hace que no tengamos que estar abriendo o cerrando el grifo, con solo acercar las manos este producto tiene un sistema de sensores que hace que automáticamente pase o deje de pasar el agua por el dispositivo. Con ello podremos copnseguir ahorrar agua, exactamente, en torno al 35% según estipula el fabricante.

Su tamaño es de apenas 55x34x35mm y cuenta con una rosca universal capaz de adaptarse a prácticamente cualquier grifo. Cuenta con una pequeña batería, que a pesar de su tamaño es capaz de proporcionar una autonomía de hasta 6 meses con un uso continuado dentro de la media. e incorpora un puerto USB Tipo C de carga. También como no podía ser de otra forma, tiene protección y es impermeable gracias a su certificación IPX6, para que no le afecte la humedad del agua.

Precio y disponibilidad

El precio de este adaptador de grifo inteligente es de 79 yuanes, unos 10 euros al cambio. Por ahora tan solo se venderá en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, aunque tras ello es muy probable que la veamos en AliExpress. De momento todo apunta a que en un principio solo estará disponible para su compra física en China, pero probablemente podrá llegar hasta nuestro país a través de ciertos distribuidores como las tiendas físicas de la marca.