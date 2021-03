TikTok, el mayor aliado para llegar a la generación Z y milenial

TikTok es conocida por reunir los retos, popularmente llamados challenges, bailes y trucos más virales de internet. Pero esta red social es mucho más que los vídeos cortos que la han llevado al triunfo en plena pandemia. Con más de 100 millones de usuarios únicos en Europa, su mayor público son los jóvenes de la generación Z (de entre 15 y 25 años), aunque ya ha logrado abarcar los principales grupos demográficos, convirtiéndose en un punto de encuentro donde personas de todas las edades conectan y colaboran en la creación de contenidos.

“Si eres una pyme y te quieres dirigir a un público entre los 16 y los 25 años, tienes que estar y trabajar la prueba-error”, recomienda Ainhoa Torres, profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo. Torres destaca su alcance y la facilidad de viralizar el contenido. “Todavía no hay muchas empresas allí, lo que supone un impacto más sencillo y barato, frente a otras plataformas como Instagram o Facebook que ya están totalmente masificadas”, afirma.Según el seguimiento que Kantar hace de la eficacia de las campañas, la intención de compra de los consumidores tras ver un anuncio en TikTok es 2,6 veces mayor en comparación con los estándares del sector, mientras que sus anuncios tienen un efecto 3,7 veces mayor en la aceptación de marca por parte de los consumidores.

La red ofrece un mayor alcance y viralización que sus competidoras

Eso sí, no todo vale. Torres asegura que si el vídeo no tiene un guiño emocional, carece de empatía, utilidad o humor, no triunfará y no te recordarán. Por ese poder de recuerdo es por lo que ­Freshly Cosmetics está presente en la red. “Optamos por un diseño lo más orgánico posible que nos permite trasladar la experiencia de usar cosmética de una forma muy cercana, sobre todo a gente joven, y así generar esa capacidad de recuerdo”, dice su responsable de publicidad digital, María Lavín.

Mensaje claro y directo

Pero, para ello, Valeria Garrido, experta en marketing que ayuda a emprendedoras a impulsar sus redes a través del vídeo, explica que toda campaña debe tener un gancho principal capaz de captar la atención del espectador en solo tres segundos; un mensaje claro, directo y con valor propio; y elementos comunes como música de la propia biblioteca de la red –si está promocionada mejor– y una descripción con hastags de relevancia que detallen el contenido.

Las cifras 53% es el aumento de notoriedad experimentado por TikTok en 2020, la tasa más alta, frente al 14% de 2019, según IAB Spain. Es también la red que más ha crecido en usuarios, pasando del 3% al 16% el porcentaje de personas que la han usado al menos una vez. 100 millones de usuarios únicos suma TikTok en Europa.

La red destaca entre los menores de 40 años y mujeres. Antes se apreciaba como juvenil y musical, pero esta percepción ha cambiado. La mayoría de sus usuarios son jóvenes de entre 15 y 25 años y mileniales.

Una de las características de TikTok más valoradas por los anunciantes son sus datos, que, según Cristóbal Álvarez, profesor de ESIC, ofrecen una granularidad muy potente. “Más allá de la métrica publicitaria clásica hay elementos más cualitativos, que quizá sean la capa más relevante para una pyme”, indica. Gracias a esos datos es posible medir las personas que están a punto de comprar, las que lo hacen e incluso las visitas específicas a un espacio. El experto incide en la importancia de poder apreciar el comportamiento de los usuarios ante el mensaje de las marcas, un poderoso feedback que permite mejorar las campañas posteriores.

Shopify ha integrado las herramientas de la aplicación de vídeos cortos

“Cada euro gastado en la plataforma cuenta para las empresas. Por eso, es clave poder facilitarles las herramientas necesarias que midan el éxito de sus campañas de manera sencilla”, opina Lisa Friedrich, directora de pymes en TikTok Europa. En esta línea se enmarca la integración con Shopify, que permite a las compañías españolas que utilizan la plataforma de ecommerce acceder a las funciones principales del Ads Manager de TikTok for Business, directamente desde el panel de control de Shopify.

“Esta asociación ayudará a los comerciantes a adelantarse a las tendencias y les dará la posibilidad de aprovechar las creatividades que existen en la comunidad de TikTok, ser descubiertos y optimizar sus esfuerzos de marketing”, señala Kintxo Cortés, responsable de desarrollo de negocio de Shopify en España. A raíz de esta implementación, en diciembre de 2020, acompañado de un cambio de estrategia, la tienda online de joyas de plata San Saru ha logrado aumentar su ROAS (retorno de la inversión publicitaria) en un 175%, mientras que sus ventas a través de TikTok crecieron un 346%.