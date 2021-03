Sánchez agradece su labor a Iglesias y se da unos días para sustituirlo

“En los próximos días tomaré las decisiones para facilitar el relevo y continuar el trabajo al frente del Gobierno y los propios Ministerios”, ha anunciado este lunes el presidente del Ejecutivo de coalición, Pedro Sánchez, horas después de que se conociese el anuncio de su vicepresidente segundo, y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias de abandonar su cargo para concurrir a las elecciones autonómicas de Madrid.

“Tengo las mejor de las opiniones de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz”, se ha limitado a decir sobre dichos relevos, después de que Iglesias la haya señalado como sustituta en la vicepresidencia.

“Yolanda Díaz cuenta con todo mi apoyo, es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario y soy una persona que cumple con los acuerdos de coalición”, ha dicho, asegurando que tiene “todo el respeto Unidas Podemos en su participación y en su composición y en el reparto que hicimos de funciones” que incluyen “una vicepresidencia segunda que representa Unidas Podemos en el Gobierno”. “No va a haber problemas ni malentendidos, va a haber una continuidad como no puede ser de otra forma”, ha dicho.

Cuestionado sobre el momento en que ha conocido la noticia de la marcha de Iglesias, Sánchez ha aclarado que han “hablado esta mañana”. “Le he deseado lógicamente suerte, no tanta, o algo menos que al candidato socialista, Ángel Gabilondo” ha bromeado Sánchez, agregando que “le he deseado suerte en su nueva andadura política y le he reconocido el aporte que ha hecho en este año largo de trabajo en el gobierno de España”, ha dicho.

El presidente del Gobierno se encontraba en Montalbán, Francia, celebrando una cumbre hispanofrancesa junto con su homólogo galo, Emmanuel Macron, cuando se ha hecho pública la decisión del vicepresidente Iglesias de abandonar el Ejecutivo de coalición para ser candidato de Unidas Podemos en la contienda electoral de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Sánchez ha comparecido en rueda de prensa pasadas las cuatro de la tarde, poco antes de asistir a un homenaje conjunto al que fuera presidente de la II República, Manuel Azaña, cuya tumba se encuentra en dicha localidad.

En su anuncio, Iglesias ha propuesto que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ocupe su puesto de vicepresidente segundo del Gobierno de coalición (y que se convierta en la cabeza de cartel de Unidas Podemos en los próximos comicios electorales nacionales), mientras que defiende que la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 recaiga en la secretaria de Estado del ramo, Ione Belarra.