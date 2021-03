La presión de los fondos acaba con la salida total de Emmanuel Faber de Danone

La presión ejercida por los fondos de inversión con presencia en el accionariado de Danone, tales como Artisan Partners o Bluebell, ha acabado dando frutos. El consejo de administración de Danone ha decidido la salida definitiva y con efecto inmediato de Emmanuel Faber, hasta ahora consejero delegado y presidente del grupo, según ha anunciado hoy la compañía.

Esta comunicó hace unas semanas que Faber dejaría de ser el primer directivo del grupo, pero que continuaría como presidente no ejecutivo. Una decisión salomónica con la que el consejo pretendía calmar los ánimos de los accionistas más rebeldes contra la gestión del ejecutivo francés. Pero no solo no lo consiguió sino que estos elevaron la voz, y exigieron públicamente la salida definitiva de Faber por los malos resultados que ha cosechado la compañía en este último año, y que ha llevado a que el valor de sus acciones perdiese casi una cuarta parte de su valor. Además, entendían que la reestructuración planteada atentaba contra el buen gobierno corporativo del grupo.

El consejo ha decidido que su sustituto en la presidencia sea Gilles Schnepp, que fue una de las opciones que Artisan veía con mejores ojos para tomar el relevo. También se ha acordado el nombramiento de Véronique Penchienati-Bosetta, actual directora general de operaciones a nivel global,y de Shane Grant, director de operaciones en Norteamérica, como principales responsables ejecutivos de la compañía mientras esta busca un nuevo consejero delegado. La primera tendrá el cargo de consejera delegada y el segundo de consejero delegado adjunto.

"La prioridad inmediata del nuevo presidente y del consejo es liderar la transición, lo que incluye la búsqueda de un nuevo CEO. Danone ha contratado a una agencia internacional para ayudar en el proceso. Gilles Schnepp y el comité de gobernanza supervisarán el proceso para asegurar que se encuentra un CEO con liderazgo mundial", dice la empresa en un comunicado. En este se añade que el consejo "cree en la necesidad de combinar un alto rendimiento económico y el respeto del modelo único de Danone de ser una empresa impulsada por el propósito, construida sobre la fortaleza de sus marcas y sobre la calidad de sus equipos".

El nuevo presidente, Schnepp, agradece en dicho comunicado el "liderazgo y las contribuciones significativas a Danone desde 1997, y desde 2014 como CEO y presidente. Su visión y su compromiso con One Planet, One Health [el modelo impulsado por Faber que prioriza una apuesta por la salud y la sostenibilidad] ha ido por delante de la industria y ha asegurado que Danone sea un líder mundial en sostenibilidad". La nota de prensa no incluye valoraciones de Faber.

El mercado celebra la decisión del grupo alimentario, cuyas acciones crecen en la mañana del lunes cerca de un 4%.