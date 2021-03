Endesa desplegará 25 estaciones de recarga ultrarrápida para coches eléctricos en un año

Endesa X inicia la segunda fase de su plan de infraestructura de recarga para coches eléctricos de acceso público con el objetivo de desplegar 25 estaciones de carga ultrarrápida en el próximo año, que, según la compañía, serán las primeras de España.

La compañía ha destacado este viernes en rueda de prensa virtual que esta tecnología permitirá recargar 150 kilómetros de autonomía del vehículo en menos de diez minutos.

A finales de 2018, Endesa presentó un macroplán para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España en cinco años. En este momento, supera los 2.000 y la empresa ha destacado que todas las provincias del país cuentan con este tipo de infraestructura. De hecho, casi 200 ciudades con más de 35.000 habitantes disponen de cargadores de Endesa X.

"La movilidad sostenible es un hecho y la recarga está dejando de ser una barrera de entrada. Hace dos años decidimos romper ese círculo vicioso de que no había coches, porque no había recarga y viceversa, y hoy estamos aquí, después de un año no sin dificultades, con 2.000 puntos de recarga instalados", ha subrayado el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Para facilitar las recargas, la empresa ofrece la aplicación JuicePass, con la que se tiene acceso a su infraestructura en España [aunque también puede ser utilizada en Europa y Lationamérica por acuerdos de interoperabilidad], gestionar de forma inteligente la carga y controlar la potencia contratada.

Endesa X, junto a EYSA, ha sido la adjudicataria de la estación de recarga más grande de España y que recientemente ha licitado la Comunidad de Madrid. Dispondrá de 1,7 MW de potencia instalada, lo que permitirá dar servicio tanto a flotas de empresas como a particulares.