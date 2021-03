Un ciberataque a Microsoft Exchange pone en riesgo a decenas de miles de empresas

Un potente ciberataque al software de correo electrónico de Microsoft ha puesto en alerta a cientos de miles de empresas de todo el mundo. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE UU emitió un aviso el lunes a través de Twitter urgiendo a “todas las organizaciones de todos los sectores a seguir las directrices” para evitar que los cibercriminales exploten cuatro vulnerabilidades en la aplicación Microsoft Exchange Server, que la compañía reveló hace una semana. Pero ya era tarde para muchas. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) anunció este lunes que sus servidores de correo se habían visto comprometidos por culpa de este hackeo.

Aunque al principio se habló de que unas 30.000 organizaciones podrían haberse visto afectadas en EE UU, ahora se asegura que son casi 60.000, según Bloomberg, que cita una fuente anónima del Gobierno de EE UU. Otros cálculos llevan el número hasta las 250.000 víctimas, informa el FT.

Pese a estas abultadas cifras y a que Microsoft Exchange es un servicio ampliamente utilizado por grandes y pequeñas empresas y gobiernos, pocas organizaciones han admitido hasta ahora haber sido víctimas del ataque, y eso que los expertos en ciberseguridad aseguran que se ha producido un aluvión de ciberataques desde que Microsoft hiciera públicas las vulnerabilidades hasta que esta lanzó los parches, pues a muchas entidades no les ha dado tiempo a protegerse.

Las autoridades de EE UU advirtieron este fin de semana que es aún una “amenaza activa”, según la BBC.

El gigante del software acusó de los ataques a un grupo de chino (Hafnium) apoyado por el Gobierno de ese país, algo que este niega. Los primeros ataques tuvieron lugar a principios de año. Sin embargo, una vez que se conoció la brecha de seguridad de Microsoft Exchange otros grupos cibercriminales de sumaron a los ataques y se espera que, tras algunas evaluaciones, vayan saliendo a la luz nuevas víctimas, entre las que estarían sobre todo pequeñas empresas (aunque también grandes) y organismos públicos. Según el FT, la empresa de ciberseguridad Huntress, especializada en pymes, ha identificado ya más de 350 víctimas entre sus clientes, entre ellos pequeños hoteles, un fabricante de electrodomésticos, algún banco, compañías eléctricas y numerosas comunidades de vecinos.

Los atacantes se aprovechan de una vulnerabilidad de Microsoft Exchange o del robo de contraseñas para hacerse pasar por alguien con acceso autorizado al sistema y robar datos. Aunque Microsoft aseguró que el grupo chino ataca básicamente a objetivos estadounidenses, el caso de la EBA deja claro que los ataques también han tenido lugar fuera de EE UU.

Microsoft, que dice estar trabajando de cerca con el Gobierno de EE UU y niega la relación de este caso con el ataque SolarWinds del pasado diciembre, aconseja que las organizaciones hagan actualizaciones tan pronto como sea posible de todos los sistemas afectados. También asegura que está implementando técnicas de mitigación para ayudar a quienes no pueden actualizar rápido, pero advierte que no son “una solución si los servidores Exchange ya se han visto comprometidos, ni son una protección total contra ataques”. La compañía precisa que el ataque se ha producido solo en las versiones on premise (no cloud) de Exchange.