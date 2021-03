Google se ofrece gratis a los hoteles para vender sus camas y desligarse de Booking y Expedia

Google ha agitado el tablero de la industria de viajes con su propuesta de ofrecer enlaces de reserva gratuitos a los hoteles. Un movimiento que trata de romper con el duopolio que tienen Booking y Expedia en Europa, que concentra el 50% del turismo mundial.

Ambas agencias online controlan el 85% del mercado europeo (un 68,4% en el caso de Booking y un 16,3% en el de Expedia) y esa posición de dominio les permite mantener una política de comisiones que los hoteleros consideran abusiva, algo que el gigante tecnológico desmiente. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), recalca que las comisiones que cobran a los hoteles se han triplicado desde la irrupción de las agencias online. “Ellos dicen que cobran de media un 15%, mientras que nuestros cálculos lo elevan al 22%”, apunta Estalella, que recalca que también considera injusto que las comisiones no se modulen en función del tamaño de hotel. "No es lo mismo un hotel que pone 100 camas en Booking que otro que opta por no tener departamento comercial y que lo externaliza en Booking. La comisión, evidentemente, no puede ser la misma”, precisa.

Fuentes del sector hotelero remarcan que el movimiento de Google, que ofrecerá a los hoteles la posibilidad de potenciar las ventas directas a través de su plataforma, trata de elevar la cuota de mercado con una propuesta gratuita en un contexto en el que la industria del alojamiento en todo el mundo lleva sufriendo los rigores de un año sin ingresos. La posibilidad de reducir su dependencia de Booking y Expedia y al mismo tiempo potenciar las ventas directas es un incentivo muy potente para las grandes hoteleras españolas que llevan tiempo trabajando para que las ventas directas crezcan. Y un buen ejemplo es Meliá, la primera hotelera de España, que ha experimentado un fuerte crecimiento del canal de ventas propio en los últimos cuatro años. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer facturó 582 millones en 2019 a través de las ventas directas, lo que supuso un 26,7% del total frentea los 428 millones de 2016.