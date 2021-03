Ifema ofrecerá test de antígenos a los asistentes a sus ferias

Ifema anunció este martes que ofrecerá la posibilidad de realizarse un test de antígenos a los asistentes a sus ferias que no puedan acreditar que se hayan sometido a una prueba en las 72 horas anteriores a su visita, requisito que será obligatorio para acceder al recinto.

La medida forma parte del protocolo sanitario que la institución ha implementado para garantizar un entorno seguro en su vuelta a la actividad presencial el próximo lunes 22 de marzo con la celebración del Hospitality Innovation Planet (HIP), después de un año de parón debido a la pandemia de coronavirus.

El salón profesional dedicado a la innovación en la hostelería será el primero de un total de 60 ferias que el consorcio madrileño prevé organizar este año en formato híbrido, a las que se sumarán otras 16 en modalidad únicamente virtual, para lo cual ha invertido en el último año más de 10 millones de euros en plataformas tecnológicas.

"En este contexto incierto nos ponemos en marcha", declaró José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, durante una rueda de prensa convocada esta mañana para anunciar el regreso de la actividad presencial en el recinto y dar a conocer las medidas sanitarias que se pondrán en marcha. "Sabemos que el camino va a ser complicado, pero es importante para la economía de Madrid y de España que demos ese paso", añadió.

Ifema prevé que al HIP, que se celebrará del 22 al 24 de marzo, concurran unas 3.500 personas. A este le seguirán la feria de arte contemporáneo Estampa y la pasarela MBFW Madrid, ambas del 8 al 11 de abril.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego tendrá lugar del 19 al 23 de mayo, cuando Ifema acogerá la feria internacional de turismo Fitur, una edición con la que espera contribuir a la reactivación de un sector duramente castigado por la crisis sanitaria.

"Fitur es un gran examen para la economía de Madrid y tenemos que sacarlo adelante entre todos", manifestó De los Mozos.

Eduardo López-Puertas, director general del consorcio, informó que de momento han confirmado su participación en la feria turística 70.000 profesionales, lo que supone menos de la mitad de los que esta congregó en enero de 2020, dos meses antes de que se desatase la epidemia de coronavirus en España.

Tomando como base para el cálculo la cantidad de metros cuadrados ocupados en la edición del año pasado, López-Puertas indicó que "de momento tenemos cerca del 70% de los estands contratados", aunque prefirió no mencionar los países que han confirmado su participación porque la situación epidemiológica y los protocolos sanitarios de cada uno "son muy cambiantes".

La medida sanitaria más novedosa que Ifema implementará para garantizar un entorno seguro a los participantes será la posibilidad de que quienes no puedan acreditar que se hayan sometido a un test de antígenos 72 horas antes de su llegada a Madrid puedan someterse a la prueba en uno de los pabellones del recinto, el número 4, que estará reservado exclusivamente para ese fin. Contar con un resultado favorable será indispensable para que el torno de los accesos gire cuando el visitante valide el tique digital acercando su móvil a un sensor sin contacto.

Aunque el examen empezará a exigirse este 22 de marzo para acceder al salón de hostelería, López-Puertas dijo que todavía no saben si este será gratuito o tendrá un coste. "El número de pruebas será bastante elevado y tenemos que ver cuántas personas van a venir ya con el test realizado", expresó.

Ifema trabaja en la implementación de esta medida en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Fundación CEOE y el CEIM (Confederación Empresarial de Madrid).

Los directivos de la institución tampoco tienen claro aún si se exigirá el mismo resultado negativo a los visitantes particulares que recibirá Fitur el fin de semana dedicado a este tipo de público, el sábado 22 y domingo 23 de mayo. "Va a depender de los protocolos sanitarios vigentes en ese momento", señaló López-Puertas.

Si bien el test rápido de antígenos es la medida más novedosa, en el protocolo sanitario adoptado por la feria madrileña también figura un sistema de ventilación que renovará cinco veces por hora toda la masa de aire que circule al interior de los pabellones y un sistema de conteo digital que le permitirá conocer en tiempo real la cantidad de personas presentes dentro de los espacios a fin de facilitar el cumplimiento de los límites de aforo.

A estas medidas se sumarán los controles de temperatura en los accesos, la sustitución por completo de las entradas de papel por tiques electrónicos que los visitantes portarán en sus teléfonos móviles, el uso de cubiertos desechables en los servicios de catering y la organización de actividades gastronómicas en las zonas exteriores.

La plantilla de Ifema inicia este mes la salida gradual del ERTE hasta llegar al 100% el 4 de mayo

Con respecto al cierre del ejercicio 2020 y sus previsiones para 2021, De los Mozos comentó que todavía están pendientes del dictamen de auditoría para dar por cerradas las cuentas del año pasado. No obstante, destacó que "la gestión de la administración ha sido magnífica", ya que Ifema "no le ha costado un duro a los madrileños".

Agregó que si no se consigue el break even –equilibrio de costes e ingresos–que se habían propuesto para el cierre del ejercicio, "no será por mucho". "Para 2021 estamos trabajando con una horquilla entre un escenario flat [plano] y otro optimista", puntualizó sin dar cifras.

Al respecto, López-Puertas manifestó que estimar una facturación para el conjunto de 2021 es ahora mismo muy complejo, ya que si bien parten con un calendario de 60 eventos presenciales, el número puede cambiar si "la rueda de los congresos empieza a moverse". "Lo importante es dar el primer pedalazo", subrayó en alusión al Hospitality Innovation Planet.

De cara al reinicio de la actividad presencial, De los Mozos informó también que esta mañana se ha reunido con el comité de empresa para darle a conocer que este mes iniciarán la "desescalada" del ERTE (expediente de regulación de empleo) por reducción de jornada que afecta a los 432 trabajadores que integran la plantilla de Ifema. Así, el 15 de marzo, 40 empleados saldrán de esta situación; el 5 de abril, el 90% de la plantilla, y el 4 de mayo, el 100%.

El presidente de Ifema adelantó también que en abril se dará a conocer una nueva imagen de marca y un convenio marco que están preparando con la Comunidad de Madrid para lanzar nuevos proyectos. Asimismo, esperan para entonces poder dar detalles del Salón Internacional de la Movilidad Sostenible que prevén organizar en 2022. "Ya tenemos un partner y estamos formando el comité de patronos", avanzó.

Preguntado por los 2,9 millones de euros que la Comunidad de Madrid pagará a Ifema por el montaje y uso de los pabellones para el hospital de campaña, importe que el comité de empresa ha calificado de vergonzoso, De los Mozos evitó entrar en discusiones: “La cantidad cumple los criterios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el comité ejecutivo lo ha aprobado y para mí es un tema cerrado”.

“No voy a hacer elucubraciones. El recuerdo con el que debemos quedarnos es que en un momento dramático, Ifema salvó vidas”, sentenció.