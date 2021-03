Cuando el ‘influencer’ se las da de gurú bursátil

Un término medio entre los ‘influencers’ y los cursos de Bolsa son los clubes de inversores. Desde hacer dos años ese han extendido comunidades de inversores que reciben de una empresa “ideas de inversión”. Se trata de servicios de suscripción por el que los clientes pagan unos 100 euros al menos a cambio de recibir señales de compra y venta de acciones, normalmente para operar en el día. Las firmas no tienen por qué ser entidades reguladas porque no son consejos formales de inversión, sino solamente “ideas”. En ocasiones, las rentabilidades que publicitan son exageradas y no atienden a unos mínimos principios contables..