Telefónica España avisa de un 2021 complejo y advierte de que hará frente al ‘low cost’

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, y el nuevo consejero delegado, Sergio Oslé, mantuvieron ayer un encuentro digital con el conjunto de la plantilla para hablar de los retos de 2021 y analizar la evolución de 2020, un año marcado por la crisis del Covid. Los directivos hablaron de un año desafiante y complejo, en el que aún perdurarán las consecuencias del Covid, con dificultades para familias y empresas.

Gayo señaló que la compañía tiene objetivos ambiciosos: trabajar para volver al crecimiento, ejecutar la agenda de transformación y mejorar la eficiencia.

Según el directivo, se debe mantener la tensión comercial sin desatender las eficiencias, además de pelear el low cost manteniendo la relación entre valor y precio. “Nuestra marca tiene unos valores que hay que atender y cuidar”, afirmó el ejecutivo, quien señaló que la empresa seguirá poniendo el foco en la mejora de la experiencia del cliente.

Por segmentos, destacó que la estrategia en televisión se apoyará en tres pilares: asegurar los mejores socios y el acceso al mejor contenido externo; aprovechar la capacidad para dar contenido agregado y customizado a los clientes, y continuar confiando en la producción propia.

En el ámbito de empresas, Gayo adelantó que los ingresos por comunicaciones se contendrán y crecerán en TI. Además, destacó que las pymes y su digitalización son una de las grandes oportunidades del año, además de defender la importancia de los fondos europeos de recuperación. “Hay disponibilidad total de Telefónica para implementar proyectos”, dijo.

Con respecto al área de operaciones y red, Gayo señaló que 2021 es el año de la definitiva implantación de Telco en todo el segmento de gran público, “un hito casi mundial, algo histórico”. De igual forma, adelantó que continuarán los despliegues de fibra y 5G, insistiendo en que “la transformación definitiva de nuestra red histórica es ya una realidad”.

En relación a 2020, Gayo destacó la solidez a pesar de las inesperadas y duras circunstancias. “Salvamos caja, reducimos deuda y continuamos adelante con el plan de compañía”, señaló el directivo, quien indicó que, a pesar de la incertidumbre y las duras circunstancias, se logró salvar el ejercicio y en el último trimestre se consiguió enderezar los resultados. “Compensamos caída de ingresos, mostramos solidez y, sobre todo, responsabilidad como equipo”, dijo.

Por segmentos, señaló que en gran público se mantuvo el arpu y se contuvo el churn, asegurando que los clientes todavía quieren quedarse en la empresa. “En mitad de la pandemia lanzamos nuevos negocios como Alarmas y Movistar Salud, con buenos resultados, aseguró.

“En la tele hicimos casi magia, saliendo adelante mientras el contenido nos desaparecía, no había Liga, no había deportes, las películas no se estrenaban. Aun así, lanzamos nuevas series con éxito y renegociamos contratos”, afirmó.

En empresas, Gayo recordó que se han producido cierres por la situación de la economía, si bien defendió que la operadora ha puesto todo de su parte para apoyar a las empresas y esto ha servido para contener los ingresos en comunicaciones y crecer sensiblemente en TI.

Dentro del apartado laboral, Telefónica ha convocado a los sindicatos para negociar la prórroga del convenio colectivo un año más, y analizar las dificultades actuales. “Seguiremos con nuestros objetivos de formación, diversidad y debemos encontrar juntos las nuevas formas de flexibilidad laboral, porque la presencia en la oficina ha de ir volviendo gradualmente”, dijo.