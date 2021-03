Estamos intentando recuperarnos del golpe de 2020 en unos mercados que han corrido mucho, pero, aunque marcado por la volatilidad, el tono es positivo, incluyendo la política monetaria y fiscal, el crecimiento económico y los beneficios empresariales. Hay elementos para que el mercado vaya aumentando la confianza poco a poco. Aunque la vacunación va muy lenta, está en marcha la vuelta a la normalidad, lo que va a proporcionar soporte a las bolsas.

La inflación no es una preocupación a corto plazo

El aumento de los tipos de interés a largo plazo refleja miedo inflacionista, pero aunque pueda haber algo de inflación, será de corta duración y controlada, entre 1 y 2% en Europa y hasta 2,5% en EEUU, en las bandas que manejan sus bancos centrales, lo que no va a interrumpir el crecimiento económico en 2021. De hecho, no esperamos que la Reserva Federal haga cambios antes de comienzos de 2022, una vez que la economía sea suficientemente fuerte. Incluso el BCE ha expresado que, aunque haya tensión en los tipos de interés a largo plazo, no está dispuesto a que los costes la financiación de empresas y hogares aumenten.

Por su parte el precio del petróleo está reflejando la vuelta a la normalidad para el tercer o cuarto trimestre de este año, cuando puede situarse entre 60 a 65 dólares el barril, un nivel muy adecuado. Ahora bien, si seguimos con los buenos fundamentales de la economía tendremos que vigilar la inflación en 2022.

El inversor español debe empezar a cambiar sus referencias

El caso es que el inversor español debe empezar a cambiar sus referencias. Siempre ha sido de renta fija española, acciones de España y algo de Europa. Pero su referencia debe ser global. Ampliar el espectro de oportunidades genera diversificación, más oportunidades y una cartera más equilibrada. De hecho en 2021 prevemos un crecimiento económico global del 6,1%, especialmente destacable en Asia, China y Japón. Asia ex Japón puede crecer en 2021 un 8,9 %, EEUU más de 5% y Europa 4%. Así que el inversor, siendo innovador, debe mirar Asia, especialmente China, que ha contribuido al 53% del aumento del PIB mundial los últimos cinco años.

Infraestructuras verdes e inversión temática

Además, actualmente los inversores tienen como referencia las grandes tecnológicas norteamericanas, que han subido mucho, pero que tienen menos recorrido. De hecho la tecnología es interesante a largo plazo.

Ahora bien, el inversor tiene que empezar a mirar otras tecnológicas que no han subido tanto, con muy buenas dinámicas. Es el caso de la tecnología "verde" y relacionada con la transición a energías más limpias e infraestructuras "verdes", donde hay empresas que proporcionan soluciones a los desafíos medioambientales, movilidad, transporte y contaminación. Se trata de actividades favorecidas por el Pacto Verde, por el que Europa puede ser el primer continente en emisiones netas cero de CO2 para 2050, con 53.000 millones de inversiones/año en eficiencia energética y des-carbonización. Además la victoria de Biden en EEUU favorece la tendencia. Japón también cuenta con objetivos para ser neutral en emisiones, que China se ha propuesto para 2060.

De hecho la inversión en infraestructuras puede ser temática y 100% ASG (con criterios ambientales, sociales y de gobernanza), mediante empresas de crecimiento estructural de doble dígito, ganadores del futuro. Es el caso de la inversión en empresas relacionadas con el ciclo del agua o con la madera -parte de la de economía circular- con impacto claramente positivo. Otro tema fácil de entender son las ciudades inteligentes. 80% del PIB mundial se origina en las ciudades, que tienen que hacerse más sostenibles, menos contaminantes y proporcionar mejor calidad de vida a sus habitantes. Al respecto la ciudad inteligente proporciona soluciones en energías renovables, edificios auto sostenibles y ahorro de energía. A ello se unen avances en logística, abastecimientos, transportes y seguridad. Es un caballo ganador.

Las empresas contaminantes van a financiar la transición energética

En cualquier caso hay que tener en cuenta que las empresas más contaminantes relacionadas con combustibles fósiles van a financiar la transición energética y que hay que mantener un enfoque “marrón” para que sea más “verde” en el futuro. Para que este cambio pueda ser gradual y se pueda seguir haciendo activismo empresarial la normativa debe permitir que se siga invirtiendo en estas empresas. Si se anulase de golpe las inversiones en empresas relacionadas con combustibles fósiles los inversores institucionales perderían fuerza para el diálogo activo y presión para que pongan en marcha la hoja de ruta para ser más verdes.

De hecho los proyectos más importantes en energía renovables son de empresas petroleras, que cuentan con planes estratégicos para reducir su peso en energías fósiles. Es el caso de Ørsted, el mayor proveedor de energía de Dinamarca. Hace cinco años todos sus ingresos procedían del Gas y el Petróleo y hoy día es 100% renovable. Se ha convertido en líder en energía eólica marina. Además, hay que tener en cuenta que hoy por hoy no se puede sustituir toda la energía de fósiles por renovables, cuya producción es discontinua y que las baterías de litio -que a su vez pueden tener problemas medioambientales- solo almacenan energía temporalmente.