Carlyle vende su participación mayoritaria en Logoplaste al fondo de pensiones canadiense OTPP

El fondo estadounidense The Carlyle Group ha acordado la venta de su participación mayoritaria en el fabricante de envases de plástico rígido Logoplaste al fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTTP), según informó en un comunicado, que no revela el importe de la transacción. No obstante, fuentes del mercado señalan que esta operación valora al 100% de Logoplaste en unos 1.400 millones de euros.

Los actuales accionistas de Logoplaste, Filipe de Botton y Alexandre Relvas, mantendrán su participación cercana al 40% en la compañía.

Carlyle invirtió en Logoplaste en octubre de 2016 a través del fondo 'Carlyle Europe Partners IV'. En este periodo la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento orgánica, a través de la inversión y el desarrollo de instalaciones adicionales en Europa, América del Norte y Brasil, así como de adquisiciones, como la participación mayoritaria en la empresa polaca Masterchem.

Ontario Teachers' es el mayor plan de pensiones profesional de Canadá. A través de su equipo de capital privado, ofrece a las compañías un capital flexible a largo plazo. Desde 1991, ha invertido en más de 500 compañías y fondos.

"Esta alianza con Ontario Teachers' marca un nuevo y emocionante capítulo para la compañía, ya que confiamos en que nos brinde la oportunidad de seguir creciendo de forma continua", ha señalado el consejero delegado de Logoplaste, Gerardo Chiaia.

El presidente de Logoplaste, Filipe de Botton, ha reconocido a Carlyle como un "socio de gran valor" en los últimos cinco años. "Estamos encantados de seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en la industria y esperamos con ilusión la siguiente fase de crecimiento para los próximos años", ha añadido.

Por su parte, el senior managing director de Europa, Oriente Medio y África de Ontario Teachers', Nick Jansa, ha afirmado: "Estamos encantados de asociarnos a la familia de Botton, Alexandre Relvas y el equipo de gestión como nuevos propietarios de Logoplaste. Creemos que la compañía encaja perfectamente en nuestra cartera de Capital Privado, teniendo en cuenta su liderazgo, su modelo de negocio de alta resiliencia y un sólido compromiso con la sostenibilidad".

Logoplaste y sus accionistas fueron asesorados por Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International y Linklaters LLP. Viera de Almeida & Associados asesoró a los accionistas reinversores. Por su parte, Ontario Teachers' estuvo asesorado por Credit Suisse International, como asesor financiero; Weil Gotshal & Manges y Uría Menéndez, como asesores legales, y Ernst & Young como asesor fiscal y contable.