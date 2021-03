Las startups resisten mejor a la crisis

El 60% de las startups prevé seguir creciendo durante 2021. Este tipo de empresas son las que mejor han hecho frente a la crisis provocada por la Covid-19. Así se advierte de la Guía del Mercado Laboral HAYS 2021. Según este documento, un 52% de las startups españolas logró aumentar su volumen de negocio durante el año pasado.

Durante este año, la mayoría de las startups prevé contratar trabajadores. De acuerdo con el informe elaborado por HAYS, un 83% de ellas así lo hará, mientras que un 29% buscará ampliar su plantilla entre un 8% y un 11%.

Las startups también han sido las empresas que mejor se han adaptado al teletrabajo. De hecho, la mayoría de ellas ya empleaban esta modalidad. Según el informe, un 38% de las startups españolas trabajaban a remoto antes de la pandemia. El dato contrasta con el porcentaje de pymes que teletrabajaban antes de la Covid-19, un 22%, y con el de las grandes empresas, un 15%.

El senior manager de IT, Digital y e-Commerce de HAYS, Julien Mur, asegura que el hecho de que las startups contaran ya con trabajadores habituados al teletrabajo ha hecho que estas empresas no tuvieran que despedir a tantos empleados como otras en las que no existía la opción de teletrabajar.

Sector tecnológico y digital

Aparte de eso, Mur apunta que la mayoría de las startups que han logrado resistir mejor a la crisis están vinculadas al sector tecnológico y digital. Se trata, apunta el senior manager de IT, Digital y e-Commerce de HAYS, a un ámbito, en referencia al del e-commerce, que ha logrado mantenerse y que incluso ha aumentado durante el confinamiento.

A su juicio, las empresas relacionadas con el sector tecnológico “son las que más rápido se van a recuperar de la crisis y, aunque todavía no a niveles pre-covid, ya se está notando un aumento en las contrataciones”.

Por otro lado, recuerda que las startups se financian principalmente a través de subvenciones y de financiación externa y que en durante la crisis se han reducido las inversiones, por lo que algunas startups han tenido que reducir de manera temporal sus plantillas.