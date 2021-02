La industria consumidora de gas pide la exención del pago al fondo de renovables

Reforma. La renovación de la fiscalidad de la energía sigue siendo un asunto capital que aún está pendiente por acometer en este proceso de transición hacia la descarbonización.

Propuesta. Jorge Sanz considera que “la imposición actual no tiene fundamentación ambiental alguna, solo responde a las necesidades recaudatorias de la Hacienda pública, penaliza el consumo de electricidad y subvenciona implícitamente el de combustibles fósiles”. Su propuesta va en la línea que ya propuso en 2018 la comisión de expertos de transición energética: sustituir la fiscalidad actual “por impuestos que graven cada producto energético en proporción a sus emisiones de gases contaminantes (CO 2 , SO 2 y NO x ) y partículas sólidas a la atmósfera”.

Restricciones. Antonio Hernández, socio responsable de sectores regulados en la consultora EY, sostiene que la reforma “debería perseguir un doble fin: contribuir a la transición energética y la descarbonización de nuestra economía y la mejora de la calidad del aire, especialmente en núcleos urbanos”, respondiendo al principio de “quien contamina, paga”. Hernández añade cinco restricciones para impulsarla: “Evitar la pérdida de competitividad de nuestra industria frente a otros mercados, proteger a los usuarios más vulnerables, respetar la sostenibilidad financiera del sistema energético, no afectar negativamente a los presupuestos públicos y velar por el mantenimiento de la unidad de mercado”.