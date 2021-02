Montero culpa a la Junta de Andalucía del concurso de acreedores de Abengoa

El Gobierno culpa a la Junta de Andalucía del concurso de acreedores de Abengoa. La protavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno central ha apoyado el rescate pactado entre la compañía y sus acreedores blindando con avales públicos del ICO y Cesce más de 400 millones. Algo que, según dice, no han hecho "otras Administraciones".

Montero se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al compromiso de la Junta de Andalucía de aportar 20 millones a ese rescate. La administración autonómica, en manos de PP y Ciudadanos, rechazó realizar esta aportación y adujo que no contaban con los instrumentos legales para ello.

Abengoa informó al mercado el lunes por la mañana de que los acreedores habían retirado el plazo de no agresión para que la compañía consiguiese cerrar el rescate de la empresa, un plazo que se extiende desde verano. Y citó como "única condición suspensiva" para no poner este acuerdo a andar en la no aportación de los 20 millones de la Junta de Andalucía. Horas después declaró el concurso voluntario de acreedores en la matriz, tal y como comunicó a la CNMV en un hecho relevante.

Montero se refirió a este hecho relevante emitido por la propia compañía y en el que se citaba claramente a la Junta de Andalucía: "Abengoa explica los motivos por los que el acuerdo no ha sido posible". Y ha resaltado que esa aportación era muy inferior a la comprometida por el Gobierno central.

"La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó en julio una financiación condicionada a la participación de otras Administraciones Públicas y la banca", ha afirmado. "Abengoa atraviesa una situación complicada. El Gobierno ha tenido una mano para encontrar una solución. Algo que no han hecho otras administraciones".

Moreno Bonilla responde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha respondido a estas acusaciones y ha afirmado que a la "Junta no se le puede imputar ninguna responsabilidad".

El presidente andaluz ha sostenido que la Junta no ha podido conceder ese aval de 20 millones de euros porque "lo prohíbe la normativa" y ha dicho que ese importe, "por razones obvias, no hubieran contribuido a poder mejorar la situación de esta empresa" que presenta un "descuadre de sus cuentas de unos 6.000 millones de euros"·