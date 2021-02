Samsung tendrá gafas de realidad aumentada para competir con Apple

Parece que vamos a tener otro segmento en el mercado en el que compiten Samsung y Apple. No hablamos de nuevos teléfonos o tablets, no… en este caso lo que todo apunta es que ambas compañías trabajan en lanzar sus propias gafas de realidad aumentada. Y, en estos momentos, se han conocido detalles importantes de los dos modelos que prepara la compañía coreana: Glasses AR y Glasses Lite.

Por lo tanto, la firma coreana reacciona ante la posible llegada de este tipo de producto AR por parte de los de Cupertino, que parece bastante claro que no tardará mucho en poner a la venta las suyas. Más leña a la competencia tecnológica que tiene ambas empresas desde hace ya mucho tiempo. El caso es que cada uno de los modelos que apuntan a llegar al mercado, está por ver si este mismo año o el que viene, tienen un enfoque diferente: una, las Lite, serán de uso personal, mientras que las AR buscan una mayor interacción con los entornos creados y se pueden considerar más profesionales.

Unos vídeos muestran en lo que trabaja Samsung

Los ha publicado información en la que se disfrutan de videos en los que se ven en funcionamiento las dos gafas AR que prepara Samsung. En ellos se ve que la idea es lanzar modelos que tengan un diseño minimalista y, por lo tanto, que no sean elementos con dimensiones como las gafas de Realidad Virtual, que por el momento no están teniendo el impacto que se esperaba de ellas. Por lo tanto, no es extraño que Samsung quiera explorar este segmento del mercado que parece que tiene más mimbres para poder ser una opción que logre universalizarse.

Incluso en uno de los vídeos se muestra cómo es la interacción de las futuras Glasses AR y Glasses Lite con DeX, que es una herramienta de la compañía que permite utilizar los smartphones como si de un ordenador se tratase. Con estas gafas, no se tendría que conectar monitor alguno, por lo que hablamos de una paso muy importante y que permitirá dar un salto evolutivo que se ha visto en las películas de ciencia ficción. El caso es que la idea de uso es excelente, veremos sí Samsung consigue implementarla.

Evidentemente no se tiene fecha concreta de llegada al mercado ni precio de cada una de las gafas de realidad aumentada de Samsung, pero al menos el modelo Lite debería ser económico si se desea que conseguir unas ventas adecuadas. Además, también es importante esperar para conocer la compatibilidad que ofrecerán, ya que lo ideal es que se puedan dar uso con cualquier dispositivo que tenga Android en su interior o, en su defecto, una aplicación especifica de la compañía coreana.