El mercado aplaude con alzas del 15,6% la salida a Bolsa de la filial de renovables de Acciona

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y el director financiero, José Ángel Tejero, explicaron este viernes al mercado el detalle de la próxima salida a Bolsa de su filial de renovables. Venderán entre un 25% y un 50% de las acciones de la filial. El objetivo es potenciar su crecimiento y desapalancar la matriz. Y blindar así el grado de inversión que consiguieron hace escasos meses. Acciona confirmó que tratará de hacer una colocación en el mercado secundario, sin ampliación de capital, tal y como publicó este periódico.

El plan de la compañía es vender al menos, el 25% de la sociedad que exige la ley y retener la mayoría de la compañía cotizada “al menos a medio plazo”, algo que el mercado ve con buenos ojos. Acciona se anotó este viernes una fuerte subida en el Ibex 35 del 4,19%. El jueves cosechó otro 11,43% tras conocerse las intenciones de sacar a Bolsa su filial de renovables. En total, el mercado ha aplaudido la operación con una subida del 15,6% en dos días.

En cuanto al calendario, la compañía aspira a que la salida a Bolsa de su negocio verde se produzca durante este primer semestre con una colocación dirigida, fundamentalmente, a inversores institucionales. Dependerá, no obstante, de factores exógenos. Entrecanales aseguró que será lo antes posible, pero dentro de lo “prudente y razonable”.

En este sentido, apuntó que aunque no se prima la velocidad, la operación es más rápida si se dirige a institucionales. Los bancos colocadores aún no están contratados, pero todo apunta a que el Santander pilotará la operación, según publicó este periódico. Aunque en principio la colocación bursátil tendrá lugar en España, no se descarta que se estrene en otras plazas extranjeras. Acciona también ha abierto la posibilidad de que la filial verde acuda por su cuenta a los mercados de capitales para financiarse.

La compañía considera que la salida a Bolsa de sus renovables ofrecerá un “potencial enorme” de crecimiento continuo de cara a los próximos años y que el dividendo estará en línea con este crecimiento, con el mercado y con el perfil crediticio.

Acciona, que ha retomado los niveles de dividendo previos a la pandemia con 3,9 euros por acción y plantea un crecimiento moderado para 2021, usará también los ingresos de esta salida a Bolsa para capitalizar deuda y reducir su apalancamiento. Según las cuentas que presentó el jueves, cuenta con una deuda financiera neta a cierre de 2020 de 4,24 millones, con una ratio de apalancamiento sobre fondos propios del 126%.

“El uso de los fondos será para desapalancar el holding. Y, además, dejar al negocio de energía con el suficiente espacio en la cuenta de resultados para absorber crecimiento”, indicó Entrecanales a los analistas. En concreto, su objetivo es blindar la calificación como investment grade y contar con “una estructura de capital confortable” con sus planes de negocio. Acciona cuenta ahora con una calificación de BBB, con perspectiva estable, según DBRS, lo que supone un escalón por encima del venerado BBB-.

Duplicar capacidad

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, la empresa busca duplicar su potencia instalada de energía renovable en solo cinco años, con la previsión de invertir hasta 7.000 millones de euros a través de la recepción de los fondos europeos destinados a la recuperación económica en España, con el foco puesto en la descarbonización.

En este sentido, espera duplicar su capacidad instalada desde 10,7 GW de 2020 hasta 20 GW en 2025 y liberar recursos para el desarrollo del resto de negocios de la compañía. Y tiene identificadas oportunidades adicionales de unos 20 GW más allá del año 2025, sobre todo en energías fotovoltaica y eólica.

Según apuntó el presidente, esta operación aumentará la visibilidad, reducirá el coste de capital, fortalecerá el balance y la eficiencia con niveles de apalancamiento razonables y liberará recursos para el crecimiento en infraestructuras, agua, inmobiliario o movilidad urbana.

Entrecanales también avanzó que la compañía presentará en breve un plan maestro de sostenibilidad medioambiental.