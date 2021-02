Duro Felguera cerrará un acuerdo con la banca y la SEPI en menos de 15 días

Las negociaciones entre la SEPI, la banca y Duro Felguera parece que son interminables. Pese a que a principios de febrero parecía que se iba a producir un desenlace positivo en breve, la realidad es que la solución de la compañía asturiana sigue pendiente de un acuerdo con los bancos, sin el cual la SEPI no está dispuesta a firmar el plan de ayudas para salvar a la ingeniería.

El miércoles Duro Felguera remitió al pool de bancos acreedores (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell y Liberbank, principalmente) una nueva propuesta más de acorde con las peticiones de las entidades financieras. La condición de la banca pasa por no poner más dinero en esta compañía, lo que significa no realizar más quitas ni avalar más créditos, aunque también es cierto, según apuntan varias fuentes, que algunos bancos están más abiertos que otros a cerrar un acuerdo bajo las últimas condiciones que ha contraofertado la compañía, con Así, apoyarían su plan de rescate tras rebajar del 80% que pedían al 70% los avales por 100 millones de euros protegidos por el Cesce (Duro Felguera ofrecía anteriormente el 50%).

Además, aprobarían la refinanciación de su deuda de 85 millones de euros, con el pago de un 15% de esta cifra ahora (anteriormente era del 10%) y el resto tras llevar a cabo una ampliación de capital.

“Quedan ajustar ligeramente estas cifras, pero el acuerdo está ya muy cerca”, aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones.

El martes la SEPI, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, celebra consejo, aunque no se espera que sea en esta reunión cuando se apruebe el plan de saneamiento de Duro Felguera, pero se espera que se lleve en el siguiente.

Una vez que la SEPI apruebe su saneamiento con una inyección de fondos públicos de 120 millones de euros, será cuando se designe al nuevo socio industrial de Duro Felguera. De momento, se mantienen las cuatro ofertas de Blas Herrero, Ultramar, Capital Energy y TSK.

La compañía también está a punto de cerrar la venta por unos 40 millones de euros iniciales su cartera de litigios de más de 638 millones de euros al fondo estadounidense Fortress. Aunque Duro Felguera cobraría una parte de estos litigios según se fueran resolviendo.