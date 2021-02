¿Hay algún culpable del frenesí inversor de Reddit?

Apenas unos días después de que el Congreso de Estados Unidos terminara su investigación por el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio, este jueves ha sido el escenario del cara a cara entre los protagonistas del frenesí desatado semanas atrás por los usuarios de Reddit que disparó en Bolsa a compañías como GameStop.

Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes van a desfilar representantes del hedge fund Melvin Capital, del bróker Robinhood o youtubers financieros para explicar cuál fue el papel de cada uno en una situación que provocó tanto pérdidas como ganancias millonarias a pequeños y grandes inversores. No se espera que se desencadenen cambios legislativos tras ello.

Keith Gill, más conocido en Youtube como Roaring Kitty, se defendió ante las acusaciones de ser uno de los instigadores contra las posiciones cortas de los hedge funds que influyeron en que la acción de GameStop subiera más de un 1.600% en enero. “No pedí a nadie que comprara o vendiera las acciones en mi propio beneficio. No pertenecí a ningún grupo que intentara mover el precio de las acciones. Nunca tuve una relación financiera con ningún fondo de inversión. No tenía información sobre GameStop más allá de la que era pública (...) Como inversor individual, utilizo la información disponible públicamente para estudiar el mercado y el valor de las empresas”, aseguró el forero de 34 años, ex asesor financiero, que ha recibido esta semana una demanda por manipulación del mercado de valores.

El representante de Melvin Capital, Gabriel Plotkin, que asumió importantes pérdidas al verse forzado a cerrar sus posiciones cortas sobre GameStop, defendió a los hedge funds y sus apuestas bajistas. Plotkin reconoció que se mantenían cortos en GameStop desde hacía seis años “porque creíamos y seguimos creyendo que su modelo de negocio: ‘vender videojuegos nuevos y usados en tiendas físicas’ está siendo superado por las descargas digitales. Cuando comenzó este frenesí, Melvin comenzó a cerrar su posición en GameStop con pérdidas, no porque nuestra tesis de inversión hubiera cambiado, sino porque estaba sucediendo algo sin precedentes (....) Los inversores en Melvin sufrieron pérdidas significativas. Ahora nuestro trabajo es recuperar esa inversión”.

Otro de los protagonistas principales fue el director ejecutivo del bróker gratuito Robinhood, Vladimir Tenev, quien defendió que la plataforma “impuso restricciones temporales a ciertos valores –como GameStop o AMC– para facilitar el cumplimiento de los requisitos de depósito de la cámara de compensación”. Una decisión muy criticada que suscitó no pocas críticas entre la clase política de EE UU y los supervisores.

También se defendió del papel desempeñado en la compraventa de acciones esas semanas Kenneth Griffin, fundador y consejero delegado del hedge fund Citadel y accionista de Citadel Securities: “No tuvimos ningún papel en la decisión de Robinhood de limitar las transacciones de

Por su parte, el cofundador de Reddit, Steve Huffman, afirmó que esos días “la actividad en WallStreetBets estuvo dentro de los parámetros normales”.