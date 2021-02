Los ‘hackers’ ponen su objetivo en los nuevos Mac de Apple con chips M1

Durante años se ha propagado la idea de que los ordenadores Mac eran inmunes a los virus por lo que ofrecían a los usuarios entornos mucho más seguros. Aunque esto no es así de todo y los dispositivos de Apple sí sufren el ataque de algunos malwares (en menor medida que Windows 10), los ciberdelincuentes parecen enfocados en aprovechar las vulnerabilidades que ya se conocen de los ecosistemas iPhone y iPad para intentar meterse dentro de esos chips M1.

Al fin y al cabo estos nuevos procesadores cuentan con arquitectura ARM, la misma de los móviles y tablets por lo que cualquier amenaza desarrollada para unos, sería fácilmente trasladable a los otros sin demasiados esfuerzos. Cosa que, según el investigador independiente Patrick Wardle, parece haber ocurrido con una primera amenaza llamada GoSearch22, que ha evolucionado desde otra del ecosistema iOS conocida con el nombre de Pirrit.

De momento solo adware

Esta nueva amenaza que ya habría sido desarrollada, se instala como una extensión del navegador de macOS X, Safari, y se encarga de recopilar datos mostrando ventanas emergentes de manera constante con publicidades, cupones y anuncios de todo tipo. Este tipo de malware se conoce con el nombre de adware y su mayor amenaza es que hace muy difícil trabajar sin sufrir interrupciones por la impresión constante de estas publicidades en pantalla.

Mac Mini de Apple. Unsplash

Según el investigador, "parece un adware bastante básico [...] Su objetivo principal [...] parece estar relacionado con los beneficios financieros a través de anuncios, resultados de búsqueda, etc.". De todos modos, el experto cree que aunque ahora mismo esta amenaza se limita a ser un simple adware, en el futuro los ciberdelincuentes podrían añadir funciones "mucho más invasivas y peligrosas", con el riesgo que eso supone.

Lo más preocupante de lo ocurrido es que, según Patrick Wardle, algunos de los llamados motores antivirus no fueron capaces de detectar a este GoSearch22, ya que muchas de estas plataformas todavía no están diseñadas para encontrar malware en este nuevo ecosistema de Apple y sus Mac con chips M1. El mismo investigador hizo la prueba y pudo verificar que cerca del 15% de esos antivirus no fueron capaces de identificar la amenaza y calificarla como de malware. La buena noticia es que Apple ha revocado los certificados del desarrollador del creador de Pirrit por lo que los usuarios lo tendrán prácticamente imposible para bajarse ese software e instalarlo en sus ordenadores.