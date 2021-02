Ya puedes compartir ‘apps’ con otro móvil Android inalámbricamente

La opción de comunicar cualquier móvil con Android de forma inalámbrica a través de un estándar común es un viejo anhelo de Google y de buena parte de sus usuarios en todos el planeta. Ahora, parece que Nearby Share va tomando cuerpo y prueba de ello es la funcionalidad que los de Mountain View han querido darle a la hora de poder compartir aplicaciones inalámbricamente.

Aunque Google ya anunció que trabajaba en algo así el pasado mes de diciembre, no ha sido hasta ahora que ha llegado de forma generalizada a todos aquellos dispositivos que cuentan con esta función de comunicación cercana entre dispositivos Android, de tal forma que podremos recomendar juegos, herramientas o utilidades que nos hayan gustado especialmente a un amigo y enviárselas al instante.

¿Cómo compartir aplicaciones?

La nueva función estará dentro de la propia tienda de Google en nuestro dispositivo Android, en el interior del menú donde están todas nuestras aplicaciones y juegos. Allí veréis una nueva pestaña en la parte superior que es la de "Compartir", por lo que al entrar tendremos que seleccionar si vamos a enviar o recibir. Si es lo primero, veremos un listado con todas las que podemos comunicar inalámbricamente. Solo hay que seleccionar una o las que queramos para a continuación elegir el dispositivo cercano de nuestro amigo.

Compartir 'apps' a través de Android. 9to5Google

Este envío de las aplicaciones no se hace utilizando los datos móviles de nuestro smartphone ni nada parecido, sino que se produce a través de la señal wifi, tanto de la propia red que tenemos en casa como de la comunicación directa entre dos teléfonos cercanos. Una vez enviada la aplicación, el otro usuario podrá instalarla sin salir siquiera del menú de compartir, por lo que no tiene que salir a ningún otro lugar del sistema operativo a buscarla. Está por ver, de todas formas, cómo funciona en el caso de las aplicaciones que son de pago, que aunque podemos tenerlas nosotros en nuestro smartphone no deberían funcionar en aquellos dispositivos que no han desembolsado ninguna cantidad por ella.

Esta función es una más de las que Google prepara alrededor de estas comunicaciones cercanas y que se inspira, de alguna manera, en el famoso Airdrop de Apple, que permite a los iPhone, iPad y Mac transmitirse inalámbricamente todo tipo de datos y documentos entre ellos con apenas un par de clics. Ahora, los de Mountain View están desarrollando otras funciones asociadas a esta tecnología que, en muy poco tiempo, ofrecerá la posibilidad de compartir contraseñas wifi, para no andar tecleando códigos infinitos con números, letras mayúsculas y minúsculas e incluso caracteres especiales.