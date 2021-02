La Seguridad Social descarta actualizar la base mínima, como dice la ley, para no dañar el empleo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha afirmado hoy que aplicar la subida del 5,5% de la base mínima correspondiente a 2020, marcada por la Ley General de la Seguridad Social y por los Presupuestos Generales del Estado --que la vinculan al salario mínimo--, no es ahora mismo una prioridad del Gobierno, a pesar de que su departamento debía de emitir una orden ministerial para que la Tesorería del sistema aplique este incremento de las cotizaciones de quienes tienen las rentas más bajas.

Así, ha defendido que solo retomará esta actualización cuando vuelva a retomarse la negociación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). Según ha dicho Escrivá a la Cadena Ser de Catalunya: "En este momento nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a recuperar el empleo (...) Lo que hemos pedido a los agentes sociales es que nos den unos meses y cuando se quite el polvo de la pandemia, volveremos a abordar la subida del SMI".



De esta forma, ha sugerido que la decisión de no trasladar esta subida de las bases mínimas que exigen las leyes obedece a una intención de no incrementar los costes a las empresas en plena pandemia. Así, en este punto, ha advertido de que a la hora de diseñar las políticas públicas, hay que tener cuidado para no desincentivar la vuelta al mercado laboral de los colectivos más afectados por la destrucción de empleo (trabajadores con salarios muy bajos, con contratos temporales y mujeres).

Si bien es cierto que esta decisión ha evitado un incremento del coste laboral de algunas empresas, la congelación de las bases mínimas en 2020 está mermando también los derechos de pensión de los trabajadores que reciben el salario mínimo o sus rentas están vinculadas a él. Por ello, os sindicatos CC OO y UGT exigen esta actualización que manda la legislación vigente y han reclamado a Escrivá datos sobre el número de afectados.