Aragonès (ERC) urge a pactar un Govern con Junts, CUP y 'comuns' pese a los vetos cruzados

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat y vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, ha urgido este martes a los partidos a alcanzar un pacto de Govern: "Debemos ir rápido, no podemos estar un año en inestabilidad". En una entrevista en TV3, Aragonès ha dicho que los republicanos intentarán ser "muy ágiles pero sobre bases sólidas" para sumar en un Govern presidido por ERC, que empató en 33 escaños con el PSC en las elecciones del domingo, aunque los socialistas ganaron en votos.

Aragonès ha apostado por gobernar junto a Junts, los 'comuns' y la CUP, con una "vía amplia" de 82 a favor de la amnistía y la autodeterminación que -ha dicho- que permita afrontar los retos tras la pandemia.

Ha mantenido que quiere a los 'comuns' dentro de ese Govern aunque "numéricamente no sean imprescindibles". Preguntado por la negativa de este partido a pactar Junts, ha recordado que sin embargo sí pactaron con ellos los Presupuestos de 2020. Por su parte, la candidata de En Comú Podem a la Generalitat de Cataluña, Jessica Albiach, insistió este martes en que su formación no entrará en un Gobierno con Junts per Catalunya, y lo justificó señalando que a un partido que exige un Ejecutivo exclusivamente independentista "le sobramos la mitad del país".

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha avisado de que si no hay un entendimiento entre su partido, ERC y la CUP para formar Govern tras las elecciones "probablemente se irá a un escenario de un acuerdo de ERC con el PSC". Ha negado que veten la presencia de los comunes en el futuro Ejecutivo catalán, pero sí ha dejado claro que quieren una mayoría independentista.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, espera que el candidato del PSC, Salvador Illa, no se presente a la investidura porque no cuenta con los apoyos necesarios para salir elegido. "Le respeto como persona y como político (...) pero espero que no lo haga. Los brindis al sol en política con la que está cayendo son bastante absurdos", ha asegurado Rufián en una entrevista en TVE. Illa, no obstante, ha anunciado este martes que ya ha acabado esta misma mañana una ronda de contactos con todos los partidos políticos catalanes, excepto Vox, para informarles de su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

ERC descarta sumar con el PSC

Aragonès ha vuelto a descartar contar con el PSC para un pacto de gobierno. "Debemos forzar al Estado español. Cuanto más amplio sea el Govern comprometido con la autodeterminación y la amnistía, más fuerza tendremos para hacer mover al Estado".

Además, ha asegurado que habrá acuerdo entre los partidos independentistas para reunir la mesa de diálogo con el Gobierno: "Es lógico que haya gente escéptica. ¿Eso quiere decir que no debemos utilizar ese mecanismo? No. Debemos utilizar todas las herramientas para defender la autodeterminación y la amnistía, y esta es una de ellas".

Nueva etapa con Junts

Tras las constantes diferencias entre Junts y ERC como socios en el Govern en la pasada legislatura , ha apostado por abrir una nueva etapa situando "los liderazgos de cada espacio dentro del ámbito de toma de decisiones" de las consellerias, con coordinación.

Preguntado por el papel del líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Junts, Carles Puigdemont, si sus partidos vuelven a formar Govern, ha dicho: "Las decisiones del Govern, por ERC, las tomaré en primera instancia yo".

"Estamos preparados para gobernar en solitario, pero no queremos", y ha subrayado que en el Parlament hay más diputados independentistas que nunca en un momento, según él, en que las peticiones de amnistía y referéndum son centrales para el espacio soberanista.

Sobre si ERC mantendría la Conselleria de Economia y Hacienda en el próximo Govern -de la que Aragonès es conseller en funciones-, ha dicho: "Lo hablaremos. Es una conselleria muy importante"