Facebook trabaja para lanzar su propio ‘smartwatch’ pronto, ¿sabes cuándo?

Facebook siempre ha querido ser algo más de lo que ya es, y prueba de ello son los continuos flirteos que ha tenido con la industria del hardware. Tuvo durante algunos años la tentación de lanzar su propio smartphone, luego se conformó con un launcher que convertía nuestro teléfono Android en una sucursal de la red social y, visto que todo eso falló, pareció entender que no debía adentrarse en ese territorio (salvo por los Portal).

Pero no. Los de Mark Zuckerberg han querido dar un pequeño golpe de timón y convertir ese viejo plan en algo más sencillo, como es un reloj inteligente enfocado principalmente a funciones relacionadas con la red social que, de momento, se desconoce qué prestaciones podrá tener. Aunque si incluye sensores biométricos como otros smartwatch del mercado, y conociendo la voracidad por recopilar nuestros datos de Facebook, podría convertirse en otra pata sobre la que asentar parte de su negocio publicitario.

En proceso y listo para lanzarse en...

El caso es que el smartwatch de Facebook parece estar más avanzado de lo que podríamos esperar. Tanto es así, que en las informaciones hablan de que podría estar a la venta el año que viene, en 2022, para 12 meses más tarde asaltar de nuevo las tiendas con un dispositivo algo más avanzado. Por lo que se trataría de un despliegue en dos actos que concluiría en 2023.

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook. AFP

La idea de los de Mark Zuckerberg es centrar el uso del reloj en las redes sociales con funciones avanzadas que no tendríamos en otras apps de los norteamericanos y, por supuesto, seguimiento y control de la actividad física y de nuestro estado general. Como os decimos, toda una batería de datos muy sensibles que, conociendo los antecedentes que tiene la red social, no sabemos si será muy buena idea cederles sin garantías de cómo los van a utilizar.

Eso sí, desde Facebook parece que se han decantado por utilizar Android como base para el sistema operativo del reloj, aunque no se especifica de manera concreta que se trate de una versión de WearOS. De lo que no hay duda es de que este smartwatch trabajará rematadamente bien, no solo con la red social, sino también con Messenger, WhatsApp e Instagram, que son las otras tres patas que forman el banco del actual emporio de Facebook y sus miles de millones de usuarios alrededor de todo el mundo.