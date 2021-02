WhatsApp se pone dura: cerrará tu cuenta si utilizas estas ‘apps’ de terceros

Existe una cantidad considerable de usuarios que quieren llevar sus smartphones personalizados completamente a sus gustos. No les sirve con las funciones que ofrecen sus terminales, por lo que buscan alternativas que les dejen poner los iconos que les apetece, fondos tridimensionales o con animaciones y, por supuesto, aplicaciones a juego con todo el conjunto o con funciones que amplían las originales.

Todos sabemos las pocas opciones que tiene WhatsApp para esta tarea ya que, apenas, contamos con una herramienta para personalizar los chats con un fondo de color o con un motivo que podemos elegir nosotros y aquello de utilizarlo en varios dispositivos, nada de nada. Si queremos disfurtar de algo más, tendremos que recurrir a aplicaciones de terceros que funcionan del mismo que la app propiedad de Facebook, solo que aportando muchas más opciones.

Se acabaron las contemplaciones

Así las cosas, WhatsApp ha decidido cerrar el grifo y cortar por lo sano cualquier posibilidad de que una cuenta perteneciente a su plataforma se utilice a través de una aplicación de terceros. En la página de soporte donde han aparecido esos cambios, se habla concretamente de dos: de WhatsApp Plus y GB WhatsApp, que si las utilizas, es muy posible que veas tu cuenta cerrada y eliminada para siempre.

Ajustes de GB WhatsApp. GB WhatsApp

De momento, y antes de pasar a mayores, algunos usuarios están recibiendo la notificación de que sus cuentas se encuentran “suspendidas temporalmente”, por lo que si desde WhatsApp comprueban que sigues utilizando apps de terceros y no migras los datos a la oficial, esa advertencia se convertirá en un baneo permanente para siempre. Algo que puede ser un problema grave si tenemos en cuenta todo lo que llevamos hablado y escrito con familiares y amigos durante los últimos años.

En esa actualización de la página de soporte, WhatsApp afirma con claridad que "si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente". Eso afecta, como os hemos indicado, tanto a "WhatsApp Plus y GB WhatsApp" como a cualquiera de las que "afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro".

Al tratarse de "versiones alteradas de WhatsApp [...] violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad". Si queréis hacer el cambio ahora y volver a la aplicación oficial, no tenéis más que acceder al enlace que os dejamos más arriba para saber exactamente cómo devolver todas vuestras conversaciones de manera segura.