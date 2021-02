Illa hablará hoy con ERC pero ve "irrealizables" la amnistía y la autodeterminación

Los partidos empiezan a mover ficha en la resaca de las elecciones catalanas. El ganador, Salvador Illa, mantiene su pulso por presentarse a la investidura y hacer valer el resultado para convertirse en el próximo president. ERC, con quien empató a 33 escaños, acelera los contactos para formar gobierno.

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este lunes que su intención es presentarse a la investidura "por convicción y por coherencia", tras ganar las elecciones en votos y empatar en escaños con ERC, y ha afirmado que no cree que del nuevo Parlament tras las elecciones del 14F salga un Govern independentista.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Illa ha reivindicado la "actitud constructiva" de su partido para articular una mayoría de gobierno y ha asegurado que se reunirá con todas las fuerzas, salvo con Vox. Ha avanzado que a lo largo de la jornada de hoy hablará con dirigentes de ERC. No obstante, en otra entrevista en la Ser, ha pedido a ERC no plantear caminos imposibles como el de la autodeterminación y la amnistía que, dice, "no son dos horizontes realizables", y ha apostado por abrir en Cataluña una etapa de reencuentro centrada en los problemas reales de los ciudadanos.

Así, ante el planteamiento que ha hecho el candidato de ERC a la Generalitat, Pere Aragonés, sobre los objetivos de alcanzar la autodeterminación y plantear una amnistía a los políticos presos independentistas, Illa ha sido tajante al señalar que "este es el itinerario inasumible para la política catalana".

"Porque ni la amnistía ni la autodeterminación son dos horizontes realizables y solo generarán más frustración. Pero vamos a ver, vamos a hablar, es mi compromiso hablar... y quiero llevar a Cataluña a la senda del realismo, de la política real, que es la Sanidad, el empleo y la recuperación económica", ha añadido.

Preguntado por si valora formar un tripartito con los republicanos y los comuns, ha insistido: "Hablaré con todo el mundo. Lo que no puedo hacer es anticipar el resultado de las conversaciones". Ha incidido en que el resultado electoral de ayer fue "un aval a las posiciones de diálogo, que ha defendido el PSC y el Gobierno de Sánchez".

"Este camino puede llevarnos lejos, con dificultades pero nos puede llevar lejos", ha insistido el candidato socialista, que ha reiterado que el camino del diálogo es el "instrumento siempre" y el que puede abrir una nueva etapa.