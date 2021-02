Abren los colegios electorales en Cataluña con pocas incidencias para constituir las mesas

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años que habían sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas, como una señora, en una mesa de un colegio de Barcelona, que ha alegado que su hijo, epiléptico, ha padecido esta noche dos ataques y debe acompañarle durante el día.

Además de a la constitución de las mesas, la pandemia abre una incógnita sobre la participación.

Cuántos de los 5.624.044 electores acudirán a votar este domingo en Cataluña es una de las principales incógnitas que se podrán despejar cuando finalice el recuento de las 9.139 mesas, en una jornada electoral decidida a trompicones y celebrada en medio de la pandemia de la COVID-19.

El primer problema de esta campaña electoral fue la fecha. El Govern intentó cambiarla a causa de la COVID-19, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el aplazamiento y recordó, entre otras cosas, que el 14F deriva de una "disolución automática" del Parlament por la ausencia de un candidato a la presidencia de la Generalitat.

Del total de 5.624.044 electores llamados a participar en las elecciones, 255.163 son residentes en el extranjero, lo que representa un incremento de aproximadamente un 1,25 % con respecto al censo electoral de los comicios de 2017.

De acuerdo con los datos de la conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, 211.668 votantes participarán por primera vez en unas elecciones al Parlament, al haber alcanzado la mayoría de edad en los últimos tres años.

Además de mascarillas y geles hidroalcohólicos, junto a sus papeletas preparadas ya en casa, los catalanes deberán coger también abrigo, bufanda y paraguas, porque la previsión meteorológica anuncia un tiempo invernal, con abundantes nubes, descenso de las temperaturas y lluvias débiles, sobre todo en el litoral.

El gobierno catalán ha garantizado que las 9.139 mesas electorales se podrán constituir en los 2.763 colegios, muchos de los cuales ya no serán solo escuelas, sino también mercados y pabellones deportivos, convertidos en centros de votación para asegurar que se mantienen las distancias de seguridad que marca la COVID-19.