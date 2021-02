Volkswagen: "Hay que corregir el disparate de la subida del impuesto de matriculación"

El presidente de Volkswagen Group Distribución España, Francisco Pérez Botello, se ha mostrado tajante ante la subida del impuesto de matriculación: "Hay que corregir este disparate y detener la sangría del mercado".

"La no actualización del impuesto es decir me da igual lo que pase con el automóvil", ha criticado Pérez Botello durante el VII Foro Económico de la compañía, celebrado este miércoles en Madrid. El directivo ha dicho que es no se ha hecho por mera "ideología política" y que es algo que puede solucionar directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un decreto.

El directivo ha insistido en que hay que taponar la "hemorragia" que está sufriendo el sector de la automoción. De hecho, ha asegurado que la no modificación del gravamen causó, "como poco", un 15% de la caída total que sufrieron las ventas en enero [del 51,5%].

En este sentido, en línea con lo que defiende la patronal de fabricantes, Anfac, ha pedido una nueva fiscalidad para el automóvil que grave a los coches más contaminantes y no a la compra de nuevos.